逃不了新冠病毒！南極科學站也爆疫情　基地至少16人確診

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儘管這名首位染疫患者和其他基地人員立刻進行隔離，伊麗莎白公主站在接下來的日子仍回報了更多感染的病例，目前駐站人員中有兩名醫生，且考慮到病毒擴散問題，已暫停開放讓新的研究人員入站。
負責管理伊莉莎白公主站的國際極地基金會（ International Polar Foundation）專案經理奇克（Joseph Cheek）表示，儘管隔離駐站人員造成許多不便，值得慶幸的是確診者的症狀都不嚴重，對科學研究任務沒有明顯影響。此外，所有駐站人員都能選擇搭乘1月12日的航班離開，但他們都想要留下來繼續做研究。
據了解，這已不是南極首次被新冠病毒入侵，去年智利的「奧希金斯（Bernardo O Higgins）將軍站」也受到染疫的補給船船員影響，導致該基地內36人被感染；而「伊麗莎白公主站」則是以比利時國王孫女伊莉莎白公主的名字命名，自從2009年2月15日開始啟用，是全球第一個溫室氣體零排放的極地科學研究站。
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