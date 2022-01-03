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逃不了新冠病毒！南極科學站也爆疫情　基地至少16人確診

▲南極一處比利時科學研究站爆發群聚性感染，一共16名成員確診。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲南極一處比利時科學研究站爆發群聚性感染，一共16名成員確診。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-01-03 14:36:55

新冠病毒侵襲全球就連極區也無法倖免，近來一座位在南極洲的比利時科學研究站爆發新冠疫情，一共25名工作人員當中就有16人確診，儘管站內所有成員皆完全接種了疫苗，但病毒仍不斷擴散。

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根據《BBC》報導，比利時的南極基地「伊莉莎白公主站（Princess Elisabeth Base）」目前有25名工作人員，自去年12月14日以來已有16人確診感染新冠病毒，當時有一批在12月7日抵達南極基地的新組員，他們事先都接種過疫苗且PCR檢測結果都為陰性，沒想到卻在七天後出現感染症狀證實染疫。

儘管這名首位染疫患者和其他基地人員立刻進行隔離，伊麗莎白公主站在接下來的日子仍回報了更多感染的病例，目前駐站人員中有兩名醫生，且考慮到病毒擴散問題，已暫停開放讓新的研究人員入站。

▲聯合國證實，南極大陸的最高溫已創下新紀錄，去年測到了攝氏18.3度（華氏64.9度）的數值。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲南極大陸傳出科學站內工作人員的群聚感染。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
負責管理伊莉莎白公主站的國際極地基金會（ International Polar Foundation）專案經理奇克（Joseph Cheek）表示，儘管隔離駐站人員造成許多不便，值得慶幸的是確診者的症狀都不嚴重，對科學研究任務沒有明顯影響。此外，所有駐站人員都能選擇搭乘1月12日的航班離開，但他們都想要留下來繼續做研究。

據了解，這已不是南極首次被新冠病毒入侵，去年智利的「奧希金斯（Bernardo O Higgins）將軍站」也受到染疫的補給船船員影響，導致該基地內36人被感染；而「伊麗莎白公主站」則是以比利時國王孫女伊莉莎白公主的名字命名，自從2009年2月15日開始啟用，是全球第一個溫室氣體零排放的極地科學研究站。

▲智利於南極的軍事基地中傳出有36人確診COVID-19。（圖／翻攝自 Twitter）
▲智利於南極的軍事基地中先前就傳出有36人確診COVID-19。（圖／翻攝自 Twitter）
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