新北青年局今日揭牌 侯友宜沒再將「錢錢」誤認成米可白
新北市政府青年局今（3）日正式揭牌成立，首任局長則由曾任嘉義市長黃敏惠隨身秘書的助理錢念群出任；新北市長侯友宜表示，青年局將成為年輕人的後盾，鼓勵大家勇敢逐夢，期盼新北發展成為最有活力的城市。
記者陳志仁／新北報導
2022-01-03 14:45:57
侯友宜認為，新年的第一個好消息就是在府會合作下，青年局正式成立；他年輕時也受過許多人的幫助，如今青年局正式的運作，市府會提供更多的資源「加倍奉還」給年輕朋友，相信有了青年局作為後盾，新北年輕人的傑出表現將會翻轉城市，改觀國家面貌。
青年局長錢念群也分享自身經驗說，過去創業面臨許多的難題，只能自己摸索，因此青年局要成為新北青年的墊腳石，讓青年不用從零開始；第一步會先傾聽青年心聲，了解需求並進行整合分配，讓年輕人實現自我，打造新北成為一個對青年朋友更有魅力的城市。
青年局揭牌的另項焦點，除了找來網紅「館長」陳之漢擔任嘉賓外，還有神秘嘉賓－藝人米可白也帶著愛犬「錢錢」現身，因日前侯友宜將「錢錢」誤認成米可白後，兩人首度同台，侯友宜也當面連番的致歉；藝人米可白則說，「剛有跟市長說，因為市長政務太忙了，所以他也沒有時間去看娛樂新聞這些。」
青年局指出，青年局轄下設有三個科，分別為綜合規畫科、職涯發展科、創業資源科，協助青年朋友得以獲得適性探索與發展的空間；過去大家所熟知的「青年交流暨職涯發展中心」也將整併於局內，有助於提高服務效能。