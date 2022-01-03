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紐約跨年1.3公噸紙片紛飛　清潔員連夜清理仍掃不完

▲美國紐約時報廣場跨年活動有許多彩色紙片增添氛圍。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國紐約時報廣場跨年活動有許多彩色紙片增添氛圍。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-01-03 14:50:07

美國紐約去年受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，跨年活動因此縮減，並禁止民眾進入時報廣場（Times Square）倒數，不過在悶了一整年之後，金年的跨年活動再度出現人潮，在跨入2022年的瞬間，經典的水晶球「落球儀式」（ball drop）以及大量的彩色紙片將氣氛炒到最高點。但在參加跨年的民眾離開時報廣場之後，現場還留下了一層厚厚的彩色紙片以及垃圾，即使紐約市環保人員連夜清掃仍無法全部清理乾淨。

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綜合美國媒體報導，今年紐約時報廣場的跨年活動雖然因疫情影響，將參加人數縮減至1萬5000人，慶祝氣氛仍然不減，在2022年的第一個鐘聲響起時，大量紙片灑落，為2022年的到來增添絢麗色彩。

但活動結束後，後續的清理工作也相當不容易，即使參加人數減少，生產的垃圾和滿地狼藉絲毫不亞於往年。因為彩色紙片不只在廣場周邊，還會被風吹到很遠的地方，預計在幾天之內，都還能看見跨年紙片。

▲雖然仍受新冠疫情影響，但相較於去年的冷清，紐約時代廣場今年的跨年活動已聚集不少人潮。（圖／美聯社／達志影像）
▲雖然仍受新冠疫情影響，但相較於去年的冷清，紐約時代廣場今年的跨年活動仍聚集不少人潮。（圖／美聯社／達志影像）
紐約市環保衛生局表示，今年出動了254名環衛工人，遠多於2020年的67人和2019年的177人，同時搭配了56台背負式鼓風機、36台機械掃帚和50台手動掃帚，力求在最短時間內進快將跨年活動現場整理乾淨。清潔員們連夜加班，清除了大約1.3公噸的彩色紙片，1月6日清晨6時，大部分的清掃工作已經告一段落，第七大道附近也重新向公眾開放，不過仍有垃圾尚未清潔完畢。

紐約市局長葛雷森(Edward Grayson)表示，環衛局的專屬設備和技能，還是可以在有限時間內完成任務。葛雷森表示，「我們認為這是一件特別好的事情，因為這些恢復的垃圾數量，意味著人流的回歸，代表紐約正在走向往日的熱鬧，人們也願意享受新年的美好時光。」

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