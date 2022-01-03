大小黑貓同步包傷口？眼神無奈加呆滯　網得知真相全笑了

原來包紮傷口真的與體型成正比！日本一間大學日前分享了一張照片，照片中有一大一小的黑貓同時站在診療台上，牠們的一隻前腳都剛好被彈性繃帶包著，其中大黑貓眼神有些無奈，而小黑貓則是一臉呆滯，原本應該是令人心疼的一幕，但網友得知幕後真相全都笑了！ 我是廣告 請繼續往下閱讀 原來這是一間位在日本廣島Anabuki Business College大學裡的動物護理學系，事實上這兩隻黑貓是「系貓」，除了牠們以外系上還飼養許多不同的小動物，提供學生觀察與當作練習的對象。這天黑貓「Mozuku」與新加入的「Konbu」正巧配合該系學生做包紮練習，牠們一左一右的前腳被纏上同款花色的繃帶，Mozuku因為體型較大，包紮後的繃帶面積足足比Konbu大上許多，牠的眼神帶有一點無奈，而菜鳥Konbu則是一臉完全不知道發生什麼狀況，兩隻貓並排在一起看起來格外逗趣！▲日本一對大小黑貓的手臂同時被包繃帶，原來牠們是動物護理學系的系貓，沒有受傷，只是配合學生做包紮護理的演練！（圖／IG帳號anabuki.pets.fukuyama）▲Mozuku：阿是好了沒？包這麼大坨不及格啦！（圖／IG帳號anabuki.pets.fukuyama）▲該系除了黑貓以外，其實也養了狗狗，烏龜，鳥類等小動物。（圖／IG帳號anabuki.pets.fukuyama）▲牠們平時都會幫忙學生做護理方面的練習。（圖／IG帳號anabuki.pets.fukuyama）▲Mozuku：等一下演完病人要給罐罐喔！（圖／IG帳號anabuki.pets.fukuyama）兩隻貓咪的照片也被分享到臉書社團《黑貓行動》，許多網友看了都忍不住笑說：「可愛爆」、「有提供吸的體驗嗎」、「很有喜感的一對」、「包紮的粗細果然與身材成正比」、「大的看起來很熟練，小的一看就是菜鳥」。（編輯：陳珮瑜） 在 Instagram 查看這則貼文 穴吹ビジネス専門学校（動物系学科）（@anabuki.pets.fukuyama）分享的貼文奴才丟竹籤問「能否養狗」？投中竟被黑貓攔截：我沒允許黑貓剩1.8公斤「瘦成骷髏」！救援後嶄露幸福肥反差超大來應徵嗎？黑貓站物流公司前 網笑：應該會立刻錄取！