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尾牙來了！專家曝招財小秘方　「6動作」爽抱最大獎回家

▲塔羅牌老師艾菲爾提供6個招財妙招，祝福大家在尾牙都能抽中大獎。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲塔羅牌老師艾菲爾提供6個招財妙招，祝福大家在尾牙都能抽中大獎。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-01-03 15:15:08

又過了辛苦的一年，終於迎來尾牙季，許多企業為了獎勵員工整年的辛勞，祭出不少超強大獎，塔羅牌老師艾菲爾就提供6個尾牙招財妙招，祝福大家今年能夠個個都中獎、口袋裝滿滿回家。 

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▲2021剩下兩個月，塔羅牌艾菲爾老師就公佈十二星座的財運排行榜，請同時參考太陽、上升星座。（示意圖／NOWnews資料照）
▲許多企業為了獎勵員工的辛勞，今年祭出不少超強大獎。（示意圖／NOWnews資料照）
尾牙招財妙招 

1、鹽米紅包袋 

取一個紅包袋，裡面放一點粗鹽跟一點生米，可以趨吉避凶，幫助提升好運氣。餐會結束就丟棄，不要帶回家喔！！ 

2、招財小物 

可以佩戴貔貅、金蟾、金雞等開運小物，來提升自己的氣場。 

貔貅可招財聚寶，只進不出，對偏財運更具效果。 

金蟾幫助腰纏萬貫，財源滾滾。 

金雞母生金雞蛋，讓你荷包滿滿，賺大錢。 

3、紅色小褲褲 

紅色代表喜氣，可以幫助增加好運，也能幫助避開邪氣驅除煞氣。這也是為什麼過年打牌的時候，大家都喜歡穿一身紅上牌桌。 

4、坐在喜神位 

2022喜慶位：「正南方」，可以提前下載指南針，到餐廳時迅速找到吉位入座，這樣一來尾牙大獎一定會跟你回家！！ 

5、先去廁所沖水 

要抽獎前先到廁所去，可以讓你腳踏「黃金」，再者藉由沖馬桶的動作，將你的穢氣沖走，接下來就等著接好運啦！！ 

6、168一路發 

可以在皮夾中放一個紅包袋內裝88元或168元，取「發發」、「一路發」的諧音，紅包外寫「2022年財運大發」，放到農歷年後再拿來使用。有錢滾錢之美意。（編輯：賴禹妡） 

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】 

※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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