尾牙來了！專家曝招財小秘方　「6動作」爽抱最大獎回家

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1、鹽米紅包袋
取一個紅包袋，裡面放一點粗鹽跟一點生米，可以趨吉避凶，幫助提升好運氣。餐會結束就丟棄，不要帶回家喔！！
2、招財小物
可以佩戴貔貅、金蟾、金雞等開運小物，來提升自己的氣場。
貔貅可招財聚寶，只進不出，對偏財運更具效果。
金蟾幫助腰纏萬貫，財源滾滾。
金雞母生金雞蛋，讓你荷包滿滿，賺大錢。
3、紅色小褲褲
紅色代表喜氣，可以幫助增加好運，也能幫助避開邪氣驅除煞氣。這也是為什麼過年打牌的時候，大家都喜歡穿一身紅上牌桌。
4、坐在喜神位
2022喜慶位：「正南方」，可以提前下載指南針，到餐廳時迅速找到吉位入座，這樣一來尾牙大獎一定會跟你回家！！
5、先去廁所沖水
要抽獎前先到廁所去，可以讓你腳踏「黃金」，再者藉由沖馬桶的動作，將你的穢氣沖走，接下來就等著接好運啦！！
6、168一路發
可以在皮夾中放一個紅包袋內裝88元或168元，取「發發」、「一路發」的諧音，紅包外寫「2022年財運大發」，放到農歷年後再拿來使用。有錢滾錢之美意。（編輯：賴禹妡）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。