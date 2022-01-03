陽明獲利王年終8或30個月？員工不滿、公司低調回應

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其中，萬海傳出年終有機會因去年獲利達千億元而三級跳，可能有2到8個月的水準，但萬海對外表示，年終獎金還在規劃中。至於陽明海運則傳出年終加紅利獎金上看30個月，但因官股佔比近3成，受限於財務改善方案，淨利須優先彌補累計虧損，員工獎酬訂有淨利5%上限，也就是說陽明年終可能不如外界的高。
事實上陽明海運去（2021）年前三季稅後盈餘達1098億元，年增5837.25%，每股盈餘（EPS）為32.73元，位居貨櫃三雄獲利王，原本員工期盼年終會好一點，但日前也傳出員工對公司寧願買台北101大樓跨年廣告，年終卻只發8個月表示不滿，如今又傳出可能30個月，讓人摸不著頭緒。
為此，陽明指出公司年終獎金與績效獎金，內部正在研議討論中，會在董事會上討論後再對外說明。回顧過去，陽明近年屢上新聞版面，曾因公司花百億元購置總部大樓，遭批應先推動船舶汰舊換新，也有鮮明輪資深船長寧願辭職也要「上書」高層經營不善。
貨櫃三雄去年獲利大爆發，引爆網友熱烈討論年終問題，但今日貨櫃三雄股價綠光照頂，原因在美國FMC（聯邦海事委員會）公告將調查萬海航運收取「不合理」滯箱費，導致貨櫃三雄賣壓沉重，跌幅來到2至5%多，不過滯箱費也凸顯海運市場缺船缺櫃問題短時間還未能解決。