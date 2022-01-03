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演《華燈》遭酸蹭大咖光環「背景很硬」　女星揭幕後真相

▲9m88演《華燈初上》遭網友酸是在蹭大咖光環。（圖 / 9m88 IG）
▲9m88演《華燈初上》遭網友酸是在蹭大咖光環。（圖 / 9m88 IG）

娛樂中心/綜合報導

2022-01-03 15:56:23

夯劇《華燈初上》播出後觀眾討論不斷，除了劇情精彩外，在選角方面用了許多大咖演員，每每新角色出現，都讓觀眾為之驚艷，歌手9m88也客串演出一角，飾演早期「光」的酒店小姐，卻被網友狠批「不會演戲還來蹭大咖光環」，對此，她也親上火線回覆了。

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▲Qma（左二）是《華燈初上2》「光」的前小姐。（圖／Qma提供）▲9m88（左三）飾演徐若瑄身旁的酒店小姐。（圖／華燈初上臉書）
9m88飾演徐若瑄身旁的酒店小姐，也唱了插曲《月亮代表我的心》，儘管9m88只出現短短幾幕，仍有網友不留情批評，「9m88尷尬死了，不會演戲還來蹭大咖光環，超好笑，到底是背景多硬」。對此，9m88在底下親自回覆，她表示自己沒有簽任何公司，有任何表演機會、作品都是她和她的團隊一手努力的，「沒有任何背景加持」，9m88解釋會出演《華燈初上》完全是導演來邀約，應該是想要會唱歌的過場客串而已，同時也邀請該網友可以聽她唱的插曲，「如果不喜歡也沒關係，我們有最紅的阿信唱片頭的版本」，一席話展現超高EQ。

▲9m88高EQ回覆酸民。（圖 / 9m88 IG）
▲9m88高EQ回覆酸民。（圖 / 9m88 IG）

出道3年多的9m88感嘆，時常聽到「88得到這個那個機會是不是她公司很厲害、一定是靠誰誰誰」，像是與小香和青峰的合作，她澄清都是因為對方來邀請而促成的，她也吐露內心話「在工作上我賣力也熱情，私底下不喜歡強出頭的，我花很多時間把自己該做的做好，也感謝這些優秀的人與品牌尊重也喜歡我」。（編輯：薛羽彤）

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▲9m88藉此抒發內心感受。（圖 / 9m88 IG）
▲9m88藉此抒發內心感受。（圖 / 9m88 IG）

 

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