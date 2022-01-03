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T1／高雄海神球隊商品熱賣　僅2個月就創破200萬銷售

▲跨年限定球衣，即日起於商城開放全隊球員號碼預購。（圖／高雄全家海神提供 ）
▲跨年限定球衣，即日起於商城開放全隊球員號碼預購。（圖／高雄全家海神提供 ）

記者黃建霖/綜合報導

2022-01-03 15:49:36

高雄全家海神職業籃球隊2021年加盟台灣職籃聯盟T1 League，創隊元年在在台灣籃壇掀起巨浪，開幕戰8千人進場寫國內職籃新猷，開季以來戰績就高踞聯盟第一，商城Aquas Store也獲神隊友青睞，開賣2個月，創下破200萬銷售。

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高雄全家海神原創商品開發費盡巧思，設計獨樹一格，深獲球迷青睞， AQUAS 短袖Tee、AQUAS雙面練習衣佔領熱銷排行，引領風潮的AQUA NATION復古電繡球褲也在社群媒體掀起討論，商城開賣首日狂銷50萬。

31日配合跨年戰，Aquas Store推出第三波商品，包含限定版球員中文姓名寶藍色球衣，名片開瓶器、馬克杯、灰色帽Tee、紀念筆記本、獲得球員、球迷一致好評，單日商城銷售額開紅盤破20萬。限定版寶藍色球衣，即日起開放全隊球員號碼預購。而商城開張至今2個月，在球迷海派支持下已破200萬銷售，未來將陸續推出相關商品，請神隊友敬請期待！ 
高雄全家海神隊昨（2）日新年首戰開紅盤，戰績獨走，全隊許下新年新希望，劍指隊史首冠之外，也期盼全球疫情盡早和緩，回歸日常。

總教練喬伊斯（Brendan Joyce）與「X-Man」亞歷山大（Xavier Alexander）異口同聲，為全球疫情祈禱，「希望疫情放緩，家人有機會能來台看球。」亞歷山大期望全隊身體健康，沒有病痛打完整季，「希望球隊越來越好，當然也希望為球隊拿下一座冠軍。」

當家射手于煥亞甫締造生涯三分球300顆里程碑，轉戰海神後是他繼高二後，10年來首度替補出發，新年許下年度第六人目標，「28歲也邁入中生代，今年目標幫球隊贏得冠軍，也希望可以拿年度第六人，身體維持健康，成為更穩定，更成熟的球員。」

「小林」林任鴻過去在南山高中、效力璞園都有奪冠經驗，他說：「希望能拿到一座自己有參與到的冠軍！職業隊意義更佳非凡！」。

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