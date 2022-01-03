企業捐款改建壽山動物園遭轟　綠議員反批政治操作

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林智鴻說，韓國瑜為執行校園雙機政策，直接到工業區發放捐贈意願表，由台塑、中油、中鋼各捐贈3000萬元，其他工業區廠商共計27家，募得1.4億元的捐款及設備，直接捐助於教育局教育發展基金專戶，未納入預算！且韓國瑜在競選時提出成立規模100億的青年創業發展基金，規劃其中70億來自民間資源，雖最後實際 只募得2679餘萬元，而當中建商透過不動產公會捐款給青創基金的金額1000萬元，佔總募款金額約37%！
民進黨籍議員陳致中指出，高市有興達、南火、大林三個發電廠，全國第一，且一年發電五百億度，兩百億度北送，發電量也是全台最高！地方回饋的計算必須考慮以上因素，更別提半世紀以來的空污、土污及水污等重大污染，北市豈能相提並論！切勿竹篙裝菜刀！
陳致中也認為，對高雄好一點，何錯之有？中央支持高雄的發展，難道是犯罪？他認為這是還給高雄人一個公道，不但不能減少，還要再加碼才對。看到國民黨以此批評實在令人心痛，呼籲國民黨以城市利益及市民福祉為念，不要唱衰阻礙，不要用政治理由潑糞，不要當破壞高雄進步的千古罪人。
民進黨籍議員黃文益也表示，再怎麼野蠻也不應該睜眼説瞎話硬扣高雄市政府帽子，為什麼硬要把一塊白白布染成黑布呢？黃文益強調，很多高雄人和他一樣滿心期待高雄市壽山動物園終於可以改善動物的圈養環境，煥然一新，讓住在動物園內的動物們有個更舒適的居住環境，讓更多的大朋友小朋友更喜歡前往壽山動物園來一場動物生態之旅！
黃文益認為，高雄市政府依照高雄市壽山動物園動物認養辦法，一切依法提出計劃且事先公告，整起事件就是民間企業合法參與動物園的認養活動，為了高雄市的城市發展盡一份心力，他質疑國民黨的市議員卻因為政治立場不同而刻意誤導民眾？還是故意不看淸楚動物園動物認養辦法呢？還是別有目的呢？
黃文益強調，身為民意代表確實有責任及義務監督市政，但如果市府為了高雄市的發展￼一切依法行政，實在不應該再用這種似是而非的言論打擊公務員的士氣了！