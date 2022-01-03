神秘脫北者元旦闖分界線！獲北韓3軍官接應 真實身份曝
韓國今年元旦晚間傳出一名疑似韓國公民、身分不明的男子越過江原道東部戰線軍事分界線（MDL），爬過鐵柵欄與鐵絲網潛入北韓的消息，軍方甚至在事發後3小時才驚覺引發軒然大波，而根據韓國國防部和軍警部門稍早證實消息，該名逃到北韓的男子就是2020年11月脫北的體操選手。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-01-03 17:00:30
根據《韓聯社》報導，韓國聯合參謀本部2日對外宣布韓軍已展開搜索行動，但一無所獲，該名身分不明人士且下落不明，通報北韓後朝軍亦未有回應。不過韓國警方認為，從該人對越界點位置熟悉程度來看，可將調查範圍縮小為脫北者，性別應為男性，加上軍方人數並未有所減少，所以推測該名男性脫北者屬於民間人士。
只是元旦當天韓軍的監控系統明明在下午6時40分左右，就捕捉到有人越過一般前哨（GOP）鐵柵欄的畫面，然而軍方當時卻毫不知情，消息曝光後軍方受到不小輿論壓力；韓聯合參謀本部公報室長金俊樂（김준락，音譯）今（3）日便在稍早的記者會上指出，目前鎖定這名元旦越過第22師團駐守邊防哨所護欄前往北韓的男子，很可能就是2020年11月在同一駐地越界，宣稱具有投誠意願的脫北者。
報導指出，該名體操選手當年向情報部門供稱自己是體操選手，由於男子個頭不高，體重約50多公斤，歸順韓國後曾擔任清潔人員，經濟狀況拮据。當局亦證實該名脫北者在越界前兩天就已經失聯，過去他也用同樣方式沿著設置於柵欄上的鐵網攀爬，越過軍事分界線後，警報器卻沒有反應；當局亦指出，該名體操選手翻牆那一晚，北韓側亦出現至少3名軍官接應。