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不吃不喝9.24年才能買房！專家教「這原則」購屋無壓力

▲去年房市買氣火熱，各區域房價都有所增高，導致全房價負擔能力都明顯偏低。（圖／NOWnews資料照片）
▲去年房市買氣火熱，各區域房價都有所增高，導致全房價負擔能力都明顯偏低。（圖／NOWnews資料照片）

記者賴志昶／台北報導

2022-01-03 18:06:17

內政部日前發布去年第3季全國與六都房價負擔能力指標，該季全國房貸負擔率為36.90％，較前一季上升0.63％，房價負擔能力維持「略低」等級。另外，去年第3季全國房價所得比為9.24倍，較上季上升0.17倍，也就是說民眾需不吃不喝9.24年才能買房。專家分析，六都加上新竹之外縣市的交易量能不高，因此區域房價被新建案拉高，建議民眾依照「三三三」原則，也就是房貸支出不要超過家庭所得的三分之一，買房較不會有壓力。

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內政部表示，去年第3季中位數房屋總價較上季上升2.56％，但因中位數家戶可支配所得同時上升0.75％，五大銀行購屋貸款利率於9月降至歷史新低1.346％，使得房貸負擔率與房價所得比均較前一季微幅上升。

根據內政部資料，該季六都房貸負擔率部分，台北市房貸負擔率為63.35％，較上季上升0.24％，為房價負擔能力「過低」等級；新北市及台中市分別為48.46％及41.10％，較前一季下降0.02％及上升1.64％，為房價負擔能力「偏低」等級；台南市、高雄市及桃園市則分別為33.11％、31.22％及31.08％，較上季上升1.47％、0.86％及0.79％，均為房價負擔能力「略低」等級；其中，台中市房價負擔能力由「略低」下降至「偏低」等級。

▲2021年第3季國人房價負擔能力調查。（表／內政部提供）
▲2021年第3季國人房價負擔能力調查。（表／內政部提供）
此外，資料顯示在其他14縣市房價負擔能力部分，屬於「可合理負擔」等級有雲林縣、嘉義縣、屏東縣、基隆市及嘉義市等5縣市；「略低」等級有宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、台東縣、花蓮縣、澎湖縣、新竹市等9個縣市。其中，新竹市房價負擔能力由「可合理負擔」下降至「略低」等級。

內政部提醒，購屋為長期支出負擔，雖目前房貸利率偏低，但在面對未來金融市場可能變動的風險下，民眾在購屋前仍須審慎評估其負擔能力。

全台連花東等東部地區，房價負擔能力都持續下滑，全球居不動產情報室總監陳炳辰分析，全台除了六都加上新竹地區，薪資水準落差都較大，再加上去年房市較夯，不少新建案都選在去年推案，而部分區域本身交易量能較不高，一有新建案出現，自然就會讓區域房價看起來特別驚人，在這兩因素帶動下，因此全台房貸負擔能力持續下滑。

不過，陳炳辰建議，民眾不用因為這樣數據而太擔心，只要善用各銀行的房貸方案，且把握「三三三」原則，也就是自備款準備總價的3成、房貸負擔占家庭收入三分之一以內、寬限期不超過3年，並避開過份高價的區塊，尋找符合區域行情的物件，最終還是能找到自己心儀的房子。

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