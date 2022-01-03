不吃不喝9.24年才能買房！專家教「這原則」購屋無壓力

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根據內政部資料，該季六都房貸負擔率部分，台北市房貸負擔率為63.35％，較上季上升0.24％，為房價負擔能力「過低」等級；新北市及台中市分別為48.46％及41.10％，較前一季下降0.02％及上升1.64％，為房價負擔能力「偏低」等級；台南市、高雄市及桃園市則分別為33.11％、31.22％及31.08％，較上季上升1.47％、0.86％及0.79％，均為房價負擔能力「略低」等級；其中，台中市房價負擔能力由「略低」下降至「偏低」等級。
此外，資料顯示在其他14縣市房價負擔能力部分，屬於「可合理負擔」等級有雲林縣、嘉義縣、屏東縣、基隆市及嘉義市等5縣市；「略低」等級有宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、台東縣、花蓮縣、澎湖縣、新竹市等9個縣市。其中，新竹市房價負擔能力由「可合理負擔」下降至「略低」等級。
內政部提醒，購屋為長期支出負擔，雖目前房貸利率偏低，但在面對未來金融市場可能變動的風險下，民眾在購屋前仍須審慎評估其負擔能力。
全台連花東等東部地區，房價負擔能力都持續下滑，全球居不動產情報室總監陳炳辰分析，全台除了六都加上新竹地區，薪資水準落差都較大，再加上去年房市較夯，不少新建案都選在去年推案，而部分區域本身交易量能較不高，一有新建案出現，自然就會讓區域房價看起來特別驚人，在這兩因素帶動下，因此全台房貸負擔能力持續下滑。
不過，陳炳辰建議，民眾不用因為這樣數據而太擔心，只要善用各銀行的房貸方案，且把握「三三三」原則，也就是自備款準備總價的3成、房貸負擔占家庭收入三分之一以內、寬限期不超過3年，並避開過份高價的區塊，尋找符合區域行情的物件，最終還是能找到自己心儀的房子。