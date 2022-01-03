勞動基金「單月虧208億元」　勞金局解析三大原因

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勞動基金運用局表示，11月上旬，各大型企業獲利穩定及美國聯準會強調對升息採取緩和步調，全球股市穩定走升，然而11月下旬，因通膨問題、供應鏈緊繃以及新變種新冠病毒再起，全球經濟復甦面臨挑戰，致使金融市場主要股票指數呈現大幅波動震盪，其中MSCI全球股票下跌2.41％，而台灣加權股價指數則因企業獲利穩定支撐上漲2.59％，另全球債券殖利率因為通貨膨脹走升，致使債券價格下跌，巴克萊全球綜合債券下跌0.29％。
勞動基金運用局說明，勞動基金布局於全球股票、債券及另類投資等多元資產，受到國際金融市場短暫回檔，致使勞動基金11月單月獲利回吐208億元，然以長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多平均報酬率為5.08％，近5年多平均報酬率則為6.19％，長期績效表現穩定。其中在國內股市投資部位，配置約占整體勞動基金19％，110年截至11月投資收益率為25.35％，優於同期間台股大盤收益率18.29％。
勞動基金運用局提到，全球整體經濟數據及企業獲利呈正向復甦，然而各主要國家的中央銀行，在面對通貨膨脹壓力下，將逐步緊縮貨幣量化寬鬆政策，加上目前部分區域仍受到新種變異病毒影響經濟活動，金融市場仍存在投資風險。勞動基金運用局將密切掌握全球政經情勢，在既定之資產配置下，積極辦理各項投資，以提升基金長期投資效益。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。