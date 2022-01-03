台北跨年收視出爐 茄子蛋唱「邱澤、許瑋甯定情曲」奪冠
台北最High新年城-2022跨年晚會於1日01時落幕，吸引逾11萬民眾齊聚北市信義區，今（3）日收視率出爐，其中茄子蛋演唱電影主題曲《愛情妳比我想的閣較偉大》表演橋段，奪下收視最高點，可見邱澤、許瑋甯因合作電影《當男人戀愛時》擦出愛火、拋下閃婚震撼彈，至今仍讓全台民眾又驚又喜，是2021年演藝圈不可忽略的喜事。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-01-03 17:28:33｜2022-01-03 17:29:12
5G世代來臨，多數民眾改變觀看習慣，以電腦、手機透過轉播平台觀看比例逐年增加，儘管如此，今年電視轉播25-44歲收視群眾的平均收視率仍達2.0，居全台之冠，再次穩坐跨年晚會收視冠軍。其中倒數時刻台北101煙火施放，25-49歲收視率更高達5.77；台北獨家的梁靜茹與旺福開場共演《寧夏》與《我當你空氣》組曲，也奪開場同時段最收視最高，藝人演出收視最高點3.77則落在茄子蛋演唱電影《當男人戀愛時》主題曲《愛情妳比我想的閣較偉大》以及與前輩金曲搖滾天團動力火車合作演唱《孤獨的人我們一起出發》、《莫忘初衷》共演最吸睛。
隨著觀看習慣改變及許多民眾配合防疫首選在家跨年，台北跨年此次與9大線上平台合作同步直播，晚會總觀看次數近740萬人次，東森綜合台也有近300萬人收看，晚間23時59分倒數時刻，網路最高同時在線觀看人數則達170萬人。