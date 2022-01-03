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特企／新北市青年局正式成立！讓年輕人在新北安居樂業

▲「新北市政府青年局」正式揭牌成立，現場邀請大力給予青年局支持的新北市議員、青年團體，以及高人氣網紅館長、藝人米可白共同參與，也為新北青年局未來的任務順利揭開序幕。（圖／資料照片）
▲「新北市政府青年局」正式揭牌成立，現場邀請大力給予青年局支持的新北市議員、青年團體，以及高人氣網紅館長、藝人米可白共同參與，也為新北青年局未來的任務順利揭開序幕。（圖／資料照片）

本報訊

2022-01-03 17:31:46

今(3)日上午新北市政府宣布各界多所關注的「新北市政府青年局」正式揭牌成立，現場邀請大力給予青年局支持的新北市議員、青年團體，以及高人氣網紅館長、藝人米可白共同參與，也為新北青年局未來的任務順利揭開序幕。新北市長侯友宜表示，青年局正式成立意味著，新北市在府會合作下，將能為青年創造更偉大的夢想，推動全面且有感的青年政策，讓年輕人在新北市安居、樂業、永續，也讓新北市變成年輕人更活躍、在國際上更傑出，創造台灣未來的青年城市。

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茶會上另一項焦點，聚焦在新北市政府青年局首任局長-錢念群局長身上；過去錢局長畢業於台北大學公共行政學系，台灣大學政治學研究所，主修公共行政，學生時期活躍於青年及公共議題，畢業後，曾在美國舊金山市議員的辦公室擔任實習法務助理，協助政策及法案分析。回台後，擔任記者、行政院媒體組召集人，以及青創事業的創辦人等，翻開過往學經歷皆十分優異。對於擔任首任新北市政府青年局長，錢局長也感到十分榮幸，並表示自己不單只是一位年輕人，同時是一位孩子的母親、曾自行創業的青創業者，能深深感受到年輕世代在新北發展的各項需求，更會全力以赴達成世代所託付的青年願景；包含從軟硬體的環境改善、創新思維及產業的實踐，讓年輕人在新北安居樂業，取得國際接軌的競爭力。

在青年局正式成立當天，侯市長於致詞時表示，年輕人擁有勇闖天下築夢的心，我們自己也曾經年輕過，在那個年代也受人家照顧過，開創空間讓我們有機會。今天今天回頭過來，雖然青春不站在我們這邊，但過去別人給我們機會築夢，從小刑警到當市長，也是別人願意給我們機會，所以走到今天，我們要加倍奉還給年輕人，要給所有年輕人一個築夢踏實的機會。侯市長也特別強調，青年局的成立是要讓年輕人在築夢踏實的過程中，能夠直接間接的讓他們更順暢。因此，要了解他們的想法，以年輕人的想法為主軸，要協助大家在求學、就業、創業過程中，可以把自己的夢想實踐。

在成立儀式上，青年局長錢念群同步發表新北市政府青年局的工作願景，其強調達成年輕世代的「安居、樂業、永續」是新北青年局的重要使命，「安居樂業」同時也是侯市長一直以來所重視的城市願景；一座城市要能永續發展、生生不息，必須不斷要有新世代加入，無論是透過移入人口或是新生命誕生，都是我們新北市不可或缺的一份子。從台北縣劃設起，到升格為直轄市，新北市有一代又一代的青年移居者在此落地深根、開枝散葉，而我所期待的新北青年局，將能夠不分差異的為這座城市的每一位年輕人，提供更多實踐夢想、落地生根的機會，也讓新北市的友善環境能夠與國際接軌，吸引更多的年輕人定居新北，讓我們一起邁向世界，共同成長、齊心併進。

目前全國各縣市僅有桃園及高雄市政府有青年局，新北市政府青年局為第三個成立的青年局，首年度編制員額30人、預算約新台幣1.46億元，推動青年參與國際事務及學習體驗、學生與青年社團諮詢、補助、協力合作、青年公共及社會參與、青年志願服務、青年參與網路平台設置管理、青年職涯發展及青年創業相關事項。

青年局表示，青年局轄下設有三個科，分別為綜合規畫科、職涯發展科、創業資源科，協助青年朋友得以獲得適性探索與發展的空間。過去大家所熟知的「青年交流暨職涯發展中心」也將整併於局內，有助於提高服務效能。

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