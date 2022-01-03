特企／新北市青年局正式成立！讓年輕人在新北安居樂業

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在青年局正式成立當天，侯市長於致詞時表示，年輕人擁有勇闖天下築夢的心，我們自己也曾經年輕過，在那個年代也受人家照顧過，開創空間讓我們有機會。今天今天回頭過來，雖然青春不站在我們這邊，但過去別人給我們機會築夢，從小刑警到當市長，也是別人願意給我們機會，所以走到今天，我們要加倍奉還給年輕人，要給所有年輕人一個築夢踏實的機會。侯市長也特別強調，青年局的成立是要讓年輕人在築夢踏實的過程中，能夠直接間接的讓他們更順暢。因此，要了解他們的想法，以年輕人的想法為主軸，要協助大家在求學、就業、創業過程中，可以把自己的夢想實踐。
在成立儀式上，青年局長錢念群同步發表新北市政府青年局的工作願景，其強調達成年輕世代的「安居、樂業、永續」是新北青年局的重要使命，「安居樂業」同時也是侯市長一直以來所重視的城市願景；一座城市要能永續發展、生生不息，必須不斷要有新世代加入，無論是透過移入人口或是新生命誕生，都是我們新北市不可或缺的一份子。從台北縣劃設起，到升格為直轄市，新北市有一代又一代的青年移居者在此落地深根、開枝散葉，而我所期待的新北青年局，將能夠不分差異的為這座城市的每一位年輕人，提供更多實踐夢想、落地生根的機會，也讓新北市的友善環境能夠與國際接軌，吸引更多的年輕人定居新北，讓我們一起邁向世界，共同成長、齊心併進。
目前全國各縣市僅有桃園及高雄市政府有青年局，新北市政府青年局為第三個成立的青年局，首年度編制員額30人、預算約新台幣1.46億元，推動青年參與國際事務及學習體驗、學生與青年社團諮詢、補助、協力合作、青年公共及社會參與、青年志願服務、青年參與網路平台設置管理、青年職涯發展及青年創業相關事項。
青年局表示，青年局轄下設有三個科，分別為綜合規畫科、職涯發展科、創業資源科，協助青年朋友得以獲得適性探索與發展的空間。過去大家所熟知的「青年交流暨職涯發展中心」也將整併於局內，有助於提高服務效能。