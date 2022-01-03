與移工共度婚孕之路 勵馨推「外國籍婦幼諮詢服務中心」
《四方報》報導，在台外籍看護工大多為適婚年齡的女性，來台工作時戀愛、懷孕為人之常情，但卻經常因此面臨許多語言隔閡及制度形成的困境。勵馨基金會近日啟動「外國籍婦幼諮詢服務中心」提供多語及跨專業的整合性服務，包括法令規定、轉換工作、個案評估及心理支持等服務，協助移工本人，或與伴侶共同討論生育抉擇，達成最適決定。若有需求者，也會提供安置服務，連結醫療院所，協助外國籍待產婦女，並強化新生兒照護，盼與移工共同走過跨國婚孕之路，使其不因不理解法令或過度擔憂而選擇失聯。
記者李芷涵/綜合報導
2022-01-03 19:20:51
勵馨分享一名服務過的個案實例，一名外籍移工妮塔剛到新雇主家不到兩個月，發現自己懷孕了，妮塔本來就與男友穩定交往中，預計一年半後返國結婚，突然得知懷孕消息，有些不知所措。與雇主關係良好的她主動告知雇主這個消息，並與雇主一同諮詢勵馨社工，了解移工在台懷孕後的各種可能性。勵馨社工與妮塔一同討論生產及托育等費用及未來生活規劃，妮塔與男友討論後，決定先回國待產，等男友休假返國時結婚。勵馨社工協助妮塔與雇主商量，因懷孕初期狀況不穩定，希望在可行範圍內，工作內容調整，並且約定工作最終日及由雇主協助送機返國等。
勵馨基金會指出，移工身處異國的壓力，休閒生活的缺乏，以及避孕自主權觀念及性別平等意識較為薄弱，更讓某些女性移工陷入非預期懷孕的困境，與疾病感染風險。因此，服務團隊將與專業單位合作，開設性自主權及防治課程，強化移工對於身體自主權的觀念，以及懷孕規劃的重要性之外，同步重視女性移工在個人自主權及生涯規劃上的覺察及培力，規劃多元主題的培力工作坊，透過線上及實體的專業課程及社區活動，持續經營印尼、菲律賓及越南等社群，提供正確資訊及友善對話，成為移工在台最堅實的夥伴。
勵馨基金會於2009年接受行政院勞動部職業訓練局（現為行政院勞動部勞動力發展署）委託，開辦「1955諮詢保護專線」，2011年起投入移工安置服務工作，10年來，協助51位懷孕移工的工作轉換、身分證件、健康醫療、托育資源及返國安排等，並提供特殊身分的外國籍女性諮詢及資源協助服務。立基於勵馨在本國籍未成年懷孕及收出養服務的多年成果，勵馨移住者服務中心得以快速發展外國籍個案的服務領域，同時，深化移住者服務團隊的服務內涵，以專業知能及資源連結能力，提供全方位諮詢及服務，與在台移工共同走一段異國成長之路，展現我國對於母性及兒童人權之重視及人權實績之呈現。