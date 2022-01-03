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國產署勘查顏家莊園吃閉門羹　議員罵：市長欠顏家什麼？

▲國產署人員無法進入顏家莊園，只能在門口警衛室旁拿空照圖核對使用現況。（圖／記者顏幸如攝，2022.01.03）
▲國產署人員無法進入顏家莊園，只能在門口警衛室旁拿空照圖核對使用現況。（圖／記者顏幸如攝，2022.01.03）

記者顏幸如/台中報導

2022-01-03 17:51:18

國有財產署今到沙鹿會勘顏寬恒的莊園豪宅是否有不當使用，卻吃了閉門羹，不僅顏家表示「聯絡不上屋主」，市府都發局和農業局以權責待釐清為由不派員參與。兩頭空的國產署只能將會勘結果函給市政府要求認定。民進黨團議會總召江肇國痛罵「盧市長是欠了顏家什麼？讓公務人員依法辦事有這麼難嗎？」

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國有財產署中區分署長趙子賢今（3日）上午會勘顏家在南屯的「817招待所」，確認侵占國有地134平方公尺，除了將依《竊佔罪》移請地檢署偵辦，顏寬恒弟弟顏仁賢亦允諾將拆屋還地。

但下午趙子賢來到顏寬恒的沙鹿莊園，在門口警衛室按了許久門鈴，一直沒人應門，只能隔著大門拿空照圖和現況做比對、拍照紀錄。
▲顏家莊園車道入口與警衛室，係向國有財產署承租。（圖／記者顏幸如攝，2022.01.03）

▲顏家莊園車道入口與警衛室，係向國有財產署承租。（圖／記者顏幸如攝，2022.01.03）
立委管碧玲爆料顏寬恒莊園豪宅不僅變胖又變高，承租的國有地疑有不當使用。趙子賢表示上星期四已分別行文、打電話給屋主和台中市都發局和農業局，「兩個單位都說不派人，沒說原因。電話聯繫一位黃小姐（應是顏寬恒母親黃美貴），她說會轉達給陳小姐（承租人為顏寬恒妻子陳麗凌），今天上午再打電話，黃小姐說她聯絡不到陳小姐，所以今天沒辦法進去。」

趙子賢說，該國有地總面積1160平方公尺，自去年5/1開始承租，他目視承租範圍，地上物除了大門和警衛室，還有一部份車道、植栽及水土保持的圍牆。但保護區係地方政府依都市計劃劃定，租用人有無違反土地使用管制與建築法，必須由市府依權責認定。隔鄰另有兩家工廠佔用國有地，國產署將儘快把今天會勘結果函文市府，依權責查處認定。

▲顏家莊園豪宅入口係承租國有地（黃框內），遭疑有違法使用事實。（圖／國有財產署提供，2022.01.03）
▲顏家莊園豪宅入口係承租國有地（黃框內），遭疑有違法使用事實。（圖／國有財產署提供，2022.01.03）
台中市政府農業局事後表示，該局非都市計畫主管機關，因此未派員參加。都發局則說，此案目前仍在公所查報作業程序中，尚需釐清違規樣態，才能進一步確認權責機關，因此都發局未派員參加。

對於市府兩單位互踢皮球，民進黨團議會總召江肇國怒問：「盧市長是欠了顏家什麼？讓公務人員依法辦事有這麼難嗎？」他質疑一週前都發局已請沙鹿、龍井區公所查察，為何至今毫無動作？國產署前往現勘，市府連基本的行政配合都不敢，明顯配合顏家競選動作要拖過投票日。他說：「拜託顏家放手，讓公務單位調查，也請盧市長放手，讓公務員依法行事。」

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