國產署勘查顏家莊園吃閉門羹　議員罵：市長欠顏家什麼？

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但下午趙子賢來到顏寬恒的沙鹿莊園，在門口警衛室按了許久門鈴，一直沒人應門，只能隔著大門拿空照圖和現況做比對、拍照紀錄。
立委管碧玲爆料顏寬恒莊園豪宅不僅變胖又變高，承租的國有地疑有不當使用。趙子賢表示上星期四已分別行文、打電話給屋主和台中市都發局和農業局，「兩個單位都說不派人，沒說原因。電話聯繫一位黃小姐（應是顏寬恒母親黃美貴），她說會轉達給陳小姐（承租人為顏寬恒妻子陳麗凌），今天上午再打電話，黃小姐說她聯絡不到陳小姐，所以今天沒辦法進去。」
趙子賢說，該國有地總面積1160平方公尺，自去年5/1開始承租，他目視承租範圍，地上物除了大門和警衛室，還有一部份車道、植栽及水土保持的圍牆。但保護區係地方政府依都市計劃劃定，租用人有無違反土地使用管制與建築法，必須由市府依權責認定。隔鄰另有兩家工廠佔用國有地，國產署將儘快把今天會勘結果函文市府，依權責查處認定。
台中市政府農業局事後表示，該局非都市計畫主管機關，因此未派員參加。都發局則說，此案目前仍在公所查報作業程序中，尚需釐清違規樣態，才能進一步確認權責機關，因此都發局未派員參加。
對於市府兩單位互踢皮球，民進黨團議會總召江肇國怒問：「盧市長是欠了顏家什麼？讓公務人員依法辦事有這麼難嗎？」他質疑一週前都發局已請沙鹿、龍井區公所查察，為何至今毫無動作？國產署前往現勘，市府連基本的行政配合都不敢，明顯配合顏家競選動作要拖過投票日。他說：「拜託顏家放手，讓公務單位調查，也請盧市長放手，讓公務員依法行事。」