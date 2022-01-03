呼籲藍營別再唱衰動物園改建　黃捷：放過高雄吧

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新北市長侯友宜說對高雄「羨慕的不得了」，卻忘了2019年時，理城建設也捐贈了百坪土地，加上市值數千萬元的空間會所，給侯市府設立土城「永豐公共托育中心」，當時侯友宜除了盛讚李文雄董事長響應市府政策，還說如果依當地行情，可能要花費數千萬元以上的預算，市府非常感恩。
而2013年，遠雄集團耗資3.5億元，在中和打造國內首座由民間企業出資興建及認養的「遠雄左岸橋」，時任新北市長的朱立倫與遠雄建設趙藤雄還共同主持啟用及捐贈儀式，朱立倫也說「企業依法捐贈不是壞事」。
黃捷認為，台電並沒有獨厚高雄，而是因為高雄發電量是全台最高，台電在高雄有17座運轉中的機組，光發電度數就近500億度，位居全台之首，當高雄人用肺在成就中北部縣市的用電時，這些人有想過高雄人心情嗎？依電業法第65條規定，高雄所分配電協金額，因發電度數比較高，依比例回饋就比較高。
依據「促進電力發展營運協助金執行要點」，「興建中電廠」的縣市可提出申請，目前高雄因興達電廠目前有三座燃氣機組正在興建中，高雄依法提出申請計畫，屬於台電法定回饋項目，合法合情合理，#請不要再對高雄污名化！
黃捷痛批，反觀把台電睦鄰金近10年來、多達8000萬放進自家口袋的顏家，陳其邁市長上任至今一年半，到處找經費建設高雄，打電話打到蔡總統覺得「好煩」，為的就是高雄加速進步，完成高雄市民的期待，國民黨議員不僅不支持，還要求陳其邁市長「退回不樂之捐」，就是在阻礙高雄發展，心中只有黨派沒有市民，呼籲藍營，停止唱衰高雄，為高雄共同努力，才是市民之福。