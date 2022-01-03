疫情、巨債夾擊！斯里蘭卡經濟危機　專家：恐2022年破產

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政府以印鈔方式償還國內貸款和外國債券，讓通膨變得更加嚴重。世界銀行估計，自從疫情大流行開始以來，斯里蘭卡陷入貧窮線以下的人口增加了50萬人，這相當於政府在5年內消弭貧窮的進展。去年11月斯里蘭卡通貨膨脹率達到11%，創下歷史新高，物價飆漲導致原本的小康家庭也難以溫飽。
雖然拉賈帕克先前宣布斯里蘭卡進入緊急狀台，軍方被賦予權力，確保白米和糖等必需品必須以政府公訂價格售出，但仍然無法緩解人們所面臨的困境。
一名在首都科倫坡的司機帕拉納加馬（Anurudda Paranagama）表示他必須多兼一份工作，來支付不斷上漲的食物開銷以及汽車貸款。「償還貸款非常困難，我支付完水電費以及食物後，就沒錢了」。帕拉納加馬補充稱，現在全家人已經從過去每日吃三餐改成每日僅吃兩餐。帕拉納加馬表示，因為顧客買不起奶粉，雜貨店將1公斤的奶粉分裝成100克販售，以前他一週會買1公斤的豆子，如今只能買100公克。
根據世界旅遊觀光協會（World Travel and Tourism Council）數據，斯里蘭卡旅遊業佔了GDP10%以上，但過去兩年因疫情損失慘重，有超過20萬人因而失業。
另外，龐大的債務是斯里蘭卡最迫切的問題之一， 原已欠下中國50億美元，去年又因財政困窘再向中國借貸10億美元，仍在分期償還當中。
然而截至11月，斯里蘭卡的外匯存底僅剩下16億美元，創下10年新低。反對黨議員兼經濟學家席爾瓦 (Harsha de Silva) 指出，截至1月，外匯儲備將達到-4.37億美元。2月到10月期間，償還的外債總額也將達到48億美元，他認為「這個國家將完全破產」。
斯里蘭卡政府先前曾表示，對於伊朗的石油債務，希望能依常見做法，以每月運送價值500萬美元茶葉的方式償還，以保留「迫切需要的貨幣」。
中央銀行行長阿吉特·妮凡爾德·卡布拉爾（Ajith Nivard Cabraal）公開保證，斯里蘭卡可以「無縫」償還債務，但是前中央銀行副行長維耶瓦德納（WA Wijewardena）對此反駁，表示該國面臨拖欠還款的巨大風眼，這樣帶來災難性的經濟後果。