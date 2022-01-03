耗時1年爭取！移工染肺結核可留台治療 無需雇主同意
《四方報》報導，因應屏東外籍看護染肺結核失聯事件，衛福部近日公告《受聘僱外國人健康檢查管理辦法》部分條文修正，讓染上肺結核的移工未來可以自願留台接受治療，無需經過雇主同意。事實上，移工團體於2020年11月就曾為此議題上街抗議，時隔一年終於迎來正面結果，讓移工健康權向前一小步。
記者李芷涵/綜合報導
2022-01-03 19:18:16
台灣國際勞工協會（TIWA）表示，30年來，台灣政府以「管理」的角度制定移工政策，推出許多限縮移工權利的專法、辦法和準則，《受聘僱外國人健康檢查管理辦法》就是其中之一。這個辦法規定移工們在台3年期間必須做4次的健康檢查，來證明自己是「健康、乾淨的」。過去很長的一段時間裡，移工們若不幸罹患肺結核，只要雇主不同意讓其留台接受治療，移工們便會被剝奪在台工作、就醫和居留的權利，等於強迫移工將自己的健康權讓渡到雇主手中。
包括TIWA在內的台灣移工聯盟（MENT）為了反對這個政策，於2020年11月5日攜手移工一起到衛福部疾管署前抗議；在民進黨立法委員洪申翰持續督促勞動部、衛福部檢討相關政策下，經過為期一年的努力，衛福部終於在2021年9月2日，針對《受聘僱外國人健康檢查管理辦法》提出了修正草案，並於11月2日結束了預告期。再拖了兩個月之後，終於在12月30日正式公告修改這個規定，讓未來罹患肺結核的移工，不需要得到雇主的同意，只要自己願意留台接受治療，即可向地方衛生局提出申請都治服務，一邊治療一邊工作。
TIWA表示，已無從得知，有多少罹患結核病的移工，因為雇主不同意其留台治療，而被迫遣返回國；也無從考究這些被遣返的移工，肩上扛著多少家人的生計，還有多少仲介費尚未償還；更不難想像，有移工迫於無奈，選擇斷開與世界的聯繫，遁入更無保障的境地。如今可以期待在修法之後，上述的情況也許能不再發生。不過，即使是一個小小的規定修正，都耗時1年多，可見移工平等權利的爭取，還有漫漫長路。