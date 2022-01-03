《地制法》遭批　林智堅：模糊朱立倫公投大敗焦點

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林智堅指出，《地制法》沒有逕付二讀改付委後，要1個多月後才會有下次討論，將會成為國民黨討論的政治焦點，他不想要失焦。因此，他的目標是希望新竹更好，比起他選不選大新竹市長，自己成修法的大石頭，他就把自己搬開就好。
林智堅表示，《地制法》改付委後，當晚他打給總召柯建銘，感謝總召過程中給予很多支持，也跟黨內立委溝通。去年12月27日與總召和蔡英文總統見面後，總統也告訴他，如果為大局有這樣想法，她也會尊重。
去年12月27日林智堅宣布不參選2022年大新竹市長，林智堅說，坦白說時間很段但感覺過很長，每天都有非常多關心，不過做出這決定後，談竹竹合併升格更有力道，自己也能更輕鬆，沒有綁手綁腳感覺，可以做更公允說明。
不過外界質疑竹竹若合併升格，會排擠其他縣市財源，林智堅表示，馬政府升格五都時，2009年修2次《地制法》，其中87-1條明文規定，任何升格直轄市不會排擠現在直轄市財源，而新竹縣、市升格後，其他14縣市分的資源，可以多分到。
林智堅也說，未升格前的新竹縣、市預算約550億元，但創稅1920億全國排名第5，超越2個直轄市，但統籌分配稅款新竹縣、市不到4％，要做大型公共建設非常困難，新竹給國外是科技之都，但一出竹科就發現建設太落後。