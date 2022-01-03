防疫旅館頻傳群聚　專家劍指SOP未執行徹底

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分析幾起防疫旅館群聚案，李明政直言，「當然是執行徹不徹底問題」，他表示，若是人員徹底執行SOP，就不應發生群聚感染。人員會執行不徹底，或是執行上有誤差可能有兩個因素，一為檢疫者增多，防疫旅宿業務繁忙，容易出現紕漏；二為疫情控制良好，時間一久容易鬆懈出現漏洞。
「犯錯有可能，但機率要降到最低」，李明政提醒，如果要減少防疫旅館犯錯機率，應補足人手，且時刻保持警剔，避免防疫旅館再出現群聚感染。他強調，提升採檢頻率都是屬於亡羊補牢，關鍵是人員是否遵守規範，並應從源頭控管入境人數。
李明政認為，檢疫應以集中檢疫所為第一考量，若集中檢疫所無法應付，次之為防疫旅館，居家檢疫是檢疫所不足的替代品，但卻是最不可信的，尤其是「7+7方案」，若有破口，病毒將直接進入社區，不過若是防疫旅館出現破口，守住防疫旅館，病毒不會第一線就攻入社區。
新光醫院副院長洪子仁接受《NOWnews今日新聞》採訪時則提到，近期許多檢疫者都是自歐美等海外高風險地區入境，若在當地染疫未檢出，回到台灣發病，就會增加防疫旅館風險，且Omicron變異株較去年同期的Alpha變異株傳播力強，所以防疫旅館內只要環境、流程或是人員稍有不慎或未依循SOP，就容易出現破口。
洪子仁建議，指揮中心應根據國內外疫情調整檢疫規定，若自美國返台確診者多，美國成為高風險地區，那近期自美國入境者皆應安排至集中檢疫所檢疫，待大流行過後再開放至防疫旅宿檢疫，就可以降低風險。
洪子仁進一步說明，防疫旅館若要發生群聚感染有「環境」、「人員」、「流程」三要件，環境包含通風、空調設備是否符合規定、人員包含是否落實在職訓練以及有無完整接種疫苗、流程含括有無區隔劃設乾淨區、髒污區、緩衝區等。他呼籲，防疫旅宿員工應盡速打好打滿疫苗，也要配合政府與專家檢視補強缺失，若無法改善就應退場，另也可以增加檢疫期間快篩或PCR次數，盡早檢出確診者，避免病毒進入社區。
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