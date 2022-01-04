別惹九把刀！王淨表情包遭出賣 「翻白眼天才」真上架
被譽為「寶藏女孩」的最強新生代演員王淨，曾以電影《返校》獲頒第22屆台北電影獎最佳女主角獎項，在去年上映的《瀑布》裡與賈靜雯飾演母女，精湛的演技征服眾人。近期又參與Netflix夯劇《華燈初上》第二季，氣場超強大，連名導瞿友寧都讚「氣場鎮壓影帝」。然而現實生活，王淨才只是個23歲的女孩，翻閱社群網站看到她古靈精怪的一面。連合作《月老》的導演九把刀都折服於她的魅力，為了催票出賣王淨戲中的Pinky表情包，沒想到獲得粉絲力挺，引來6萬讚聲「翻白眼天才」、「太可愛」支持喊買。
記者蕭涵云/台北報導
2022-01-04 10:58:14
向來不怕扮醜的王淨，堪稱「有顏值就任性」代表，在自己IG上傳「電動成癮的女子現在連自拍也可以ㄆㄧㄚˇ眼」的憨照，或放上吃肉肉照揶揄自己「小靜體脂30ㄉ原因」，直接拿自己體重開玩笑。
或見王淨po出她伸長黑黑的腳丫、露出俏皮笑容的照片，幽幽寫下「小靜家偏髒」。這一番自然又可愛的個性，讓她圈粉無數，粉絲還是讚道「這樣也還是很正ㄟ」。
王淨透露某天導演九把刀，神秘兮兮地透露有個很厲害的計劃，並以十分驕傲地口吻說：「我想出一款pinky表情包貼紙！」自稱很想趕快回家的王淨便敷衍地回覆「嗯嗯嗯嗯嗯嗯啊啊啊啊啊好啊你做得出來就做啊啊但我是覺得你應該做不出來啦」。
這組表情包收錄了王淨各種表情，搭配歪七扭八的手寫字，「一本正經說幹話」、「笑死我的老天鵝」、「我就怕被罵R」等流行語，其中，最受粉絲青睞的，是好幾張翻著白眼的表情，大喊「啊不就好棒棒」、「啊洗公料沒？」、「啊還不4要靠我」，笑翻大家。
迅速獲得粉絲力挺，引來6萬讚聲跪求出貼圖，一連串留言稱讚王淨「太可愛」，粉絲們各個喜歡到不行，封王淨為「翻白眼天才」，支持喊買！於是這組表情包不只被做成貼紙，更迅速在LINE STORE上架開賣，一次給你十六種口味的Pinky。王淨幽默表示「是我錯估了這一切，我為我的狂妄道歉」。