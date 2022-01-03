名家論壇》趙君朔／中共大船加速撞向冰山

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畢竟封城讓所有正常活動都停止以求盡速清零病毒，讓經濟運作能盡快恢復運轉的勝利方程式已經不如疫情剛爆發時管用，大部分國家的經濟成長都已開始復甦，不少國家2021的預計成長率還會超過之前因為率先復甦而得意洋洋的中共。中共卻對這種粗暴的解藥深信不疑只有一個原因：沒有人敢和習近平據理力爭，力陳這種野蠻封城方式的代價遠遠弊大於利。
而更不幸的是，習近平的昏庸、專權絕非只是表現在對抗疫情的決策上而是深入中共政策制定的方方面面，而下面的官員在看到習不夠明確、也不夠深思熟慮的指示後，為了怕保守行事之後會被究責，某些便會自行加碼搞得雷風厲行到最後卻因為出現不良後果而被迫喊停，例如幾年前習第二任剛開始時的驅除北京郊區的地端人口政策。
還有最近打擊線上補教業的風波中，原本官員給習的建議是禁止6到15歲的學生參加學科補習，但習大筆一揮批示這樣的政策不夠硬，於是方案被改為6-17歲的學生都不允許參加學科補習，但後來官員看到這個政策對補教業帶來大舉裁員的嚴重衝擊後，又在執行上悄悄的將禁令適用範圍控制在6-15歲的學生。
但今年對中共政權衝擊最大的則是中共的經濟支柱－直接和間接影響近30%中共的GDP的房地產部門－的持續全面下滑。從去年開始因為中共官方終於推出嚴格執行監控地產公司財務狀況的「三條紅線」並停止貸款給踩線的房地產商，導致中共的第二大地產商恆大現金流斷裂，目前已經確定無法償還以美元計價的債券利息而被國際信用評等公司列為"有限度違約"的狀態。
自從恆大的財務狀況9月成為世界主要國家媒體的焦點以來，中共的房地產部門便進入急凍狀態，不管是在成交的物件數、金額、房價和官方土地拍賣的成交件數等數據這幾個月來都是屢創幾年以來的新低。
這個現象表面上似乎是習一直念茲在茲的打房政策奏效，然而習的名言"房子是用來住的，不是用來炒的"這句話背後要抑制房地產泡沫的想法其實在2016年12月的中央經濟工作會議便提出過，只是之後將近四年對此一事無成，還讓很多大房地產商持續加大財務槓桿，弄到現在根本無法收拾的地步，才會出現官方對於這場驚動全世界主要媒體的危機三個月來幾乎都是由中階官員出來做不痛不癢的簡短說明，還把責任全部歸咎於恆大的內部管理不善。
而對此做出回應的最高級別官員人民銀行行長易綱也只是輕描淡寫的將恆大看成是可控的個案。所以究竟這個負債高達近9兆台幣的地產怪獸要如何償還各種債務和蓋好尚未交屋的一百多萬戶住宅到現在還是高度不透明，完全符合中共體制運作的一貫特色，只能靠外媒努力在社交媒體上挖掘有限資訊或是到恆大的工地現場去走訪。
《紐約時報》便有一篇關於恆大現況的報導直指雖然現在恆大的老闆許家印又信信滿滿的說已經和80%的供應商恢復合作關係，並要全力把未完成的項目完工，但不論是大批等待交屋的民眾、大筆貨款等待清償的恆大供應商或是準備要對恆大提起追債訴訟的投資人，對他們來說現在根本沒有足夠的消息來判斷恆大的財務狀態和自己的權益能否受到充分保障。
這種嚴格控制消息的手法表面上能把問題暫時強壓下去並維持社會的穩定，但是副作用就是對未來經濟的預期從一向的樂觀轉為高度的不確定，導致了前面提到的房地產部門急凍，而不少需要現金維持運轉的高負債大房地產商只好加速以低價甩賣完工的建案如碧桂園，這樣只會加強房價會進一步下跌的預期讓更多想購屋者進入觀望狀態，於是現金流緊張的地產商只好再降價希望快點換取現金回籠，這種惡性循環讓中共經濟正式進入了資產價格崩跌的"明司基時刻"。
換言之，中共經濟今天的窘境完全是習自己的昏庸無能造成的，他的執政風格其實在著名的《外交事務》雙月刊，去年5/6月號由經濟顧問公司榮鼎集團(Rhodium Group)的中共經濟專家Daniel Rosen所撰寫的一篇精采好文就有深入的剖析：他認為習上任後對於中共經濟體系的改革往往淺嚐輒止，一遇到困難就收手。但在官媒上卻持續營造改革順利，獲得豐碩成果的假象。
最耐人尋味的是，Rosen還指出對中共市場潛力有龐大興趣的外資金融業者和大型跨國公司也有動機陪中共一起演這齣"國王新衣"的鬧劇。因為一旦習近平真的堅持進行痛苦的改革，那麼短期內中共將無法保持像之前一樣亮麗的經濟成長，這些外國企業便沒有好的理由說服其客戶或是歐美總部的執行長撥出資源以大舉投入中共市場。所以在這篇文章中，Rosen認為中共只剩下2、3年的時間硬撐住這個用債務堆出帳面數據好看的低質量經濟成長模式。但現在恆大的失速墜地很可能讓這個最後的機會之窗提早關上。
現在面對危機的提早爆發，習的反應也沒有讓人失望，從去年七月開始，他又找了一堆民營的科技巨頭和當紅藝人當代罪羔羊，以共同富裕之名開始打壓任何可能威脅到他權力的非共產黨勢力，某些和中共有緊密權錢交易的華爾街巨頭如橋水資本的Ray Dalio 便在媒體上替習近平的嚴打敲邊鼓、拍手叫好。但只要中外歷史上真正的改革一比較就知道，即使改革會帶來風險，為了打破既得利益，在推進真正的改革時往往會同步進行開放，讓社會更自由，有更多關於社會該如何前進的聲音出來。
但現在中共內部呈現的是完全相反的景況，一堆民營科技巨頭的老闆都辭去職位以避禍。不只是中共國內的網路生態遭到嚴密的監控，《紐約時報》還有長篇精彩報導點出中共如何在美國的大社交媒體上追殺在上面貼文批評中共的中共公民或是中國裔的外國公民，這種完全封殺言路，強推自行定義的"改革"、然後再球員兼裁判自己在官媒上吹噓改革有成的套路唯一下場就是問題越來越嚴重到無法收拾的地步，今天的房地產部門危機就是最好的例子。
而助長習近平如此專斷獨裁、連連犯錯的一個關鍵人物便是分管意識形態工作，但實際權力應該更大的常委王滬寧。王雖然在三任領導人身邊一直都是擔任政策研究的高級幕僚角色，沒有自己獨立的權力基礎。但西方媒體最新已經從習近平現身公開場合的許多照片中，發現王始終隨侍左右。
而從王隱身進入政界前所發表的許多文章內容來看，西方分析家已有足夠的證據判斷就是他提供了習以鐵腕和強硬民族主義為包裝的手法將中共帶往死胡同的理論基礎。
王還在復旦大學任教時，曾獲得一筆獎學金到美國研究、考察半年。回來後他對美國這個高度個人化、商品化、不平等和種族問題嚴重的國家感到幻滅，開始著書立說強調中共要走出一條不一樣的道路，並強調中共社會也是處於理念的空窗期，需要結合中國傳統思想和現在的馬克思理論與部分西方現在思想來填補中共意識形態上的空虛。
雖然王滬寧的主張得到了三位領導人的信任，但原因是他善於察言觀色，知道要講什麼迎合他的上司而不是他有辦法為中共的未來指出一條明路。畢竟很諷刺的，今天的中共變得和美國一樣高度商品化，個人化，年輕人只想躺平，連成家的意願都很低落（反觀美國至少重視家庭的保守右派還是政治上的一股龐大勢力），而只能沒有選擇的選擇躺平的一個重要原因就是他們連表達意見、試圖改革社會的自由都沒有。
而且中共社會嚴重的不平等問題其根源絕對和民營科技巨頭過去十年的快速成長關連不大，畢竟電商是雇用人數和製造業比少很多的服務業，這就是為何印度甚至菲律賓都有很發達的線上客服或是軟體業，但其經濟成長就是一直遠遜於中共，因為兩國都缺乏龐大的製造業來將農村的貧窮人口吸引到城鎮。
中共最大但已經沒有任何大牌學者、分析家在談的問題便是其社會制度依然在延續共產體制下的高度不平等，所以農村戶口的數億人在土地買賣、教育和醫療上依然遭受很大的差別待遇，直接輸在其起跑點上。到城市去當農民工只能略微提升其物質待遇但是農民工的下一代大部分仍然無法和有城市戶口的中產階級下一代公平競爭。此外中共國企對金融、能源、教育和醫療的壟斷也早被當成中共政經環境中的"常數"，已經沒有要對這些部門進行大幅改革的倡議。
所以綜合上述的分析，今年對於中共來說只會是在內外都冒出更多問題的一年。不過一遇到反彈，習近平的作風對內就只會更高壓，對外便是擺出耍流氓的戰狼姿態。這樣的做法在承平時期對習慣缺乏自由的14億人來說，只要覺得生活還過得不錯，的確沒什麼人有誘因站出來反抗，但如果中共在今年迎來改革開放後首次的大規模經濟危機，是否還能繼續靠高壓手段來粉飾太平就是今年最大的"黑天鵝"事件。
即使民間的反抗力量不夠強大，習近平去年以粗暴的手法打擊了社會上如此多的商業精英後，只要再有巨大的內外衝擊，會不會有其政敵和這些被打壓的商業鉅子聯手密謀奪取權力，阻斷他想連任終身之路也是另一種無法排除的可能。總之雖然中共以其優越的控制社會能力讓不看好其政權存續能力的眾多分析家屢屢跌破眼鏡(包括本文作者在內)，但習在缺乏制衡、提醒並過度信賴低調、封閉(據說不和任何外國人說話)和外界其實非常脫節的王滬寧而不是長袖善舞、八面玲瓏副主席王岐山的情況下，將沒有任何人能阻止中共這艘大船在今年一路撞向冰山，只能祈禱這段動盪期不要帶給全世界的太多的災難。
●作者：趙君朔／紐約大學政治學博士候選人、時事評論員
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