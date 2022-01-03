地牛翻身造成這個區三起電梯受困 新北：目前都已排除
地牛翻身！中央氣象局的最新資訊，今（3）日17時46分發生芮氏規模6.0的地震，震央位於花蓮縣政府東方56.7公里，最大震度為宜蘭縣、臺北市、新北市4級；新北市政府消防局指出，這起地震發生3件電梯受困的事件，且都位於三重區，目前都已排除、不需送醫。
記者陳志仁／新北報導
2022-01-03 19:26:25｜2022-01-03 19:34:46
消防局說明，新北市共受理3件因地震導致電梯受困的事件，分別是三重區福裕街24號，電梯疑似因為地震跳電而有人受困，但警消到現場前，電梯已恢復正常，受困民眾已經離開；另三重區文化南路47巷8號，17時55分疑似因地震而電梯停電，電梯內民眾無大礙，受困電梯中的1名男性已於18時27分協助脫困，民眾不需送醫。
消防局補充，18時07分獲報三重區中央南路95巷23號，疑似因地震而造成電梯的停電，有民眾受困電梯內，所幸警消已於18時25分協助民眾脫困，民眾不需送醫；此外，三重區文化南路、中央南路及福裕街一帶，一度發生停電的狀況，已於18時40分全數恢復供電。
新北市長侯友宜則在臉書PO文說，他與市府團隊第一時間前往災害應變中心，了解是否有災情發生，目前正在了解新北市轄區是否有無災情傳出，山區市民朋友務必注意土石流及落石，注意自身安全，並切勿過度驚慌；若有發生任何的災情，請立即撥打119或1999市民專線。