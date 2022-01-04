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房市／12月六都房屋移轉棟數創72個月新高　這三都最火熱

▲2021六都全年移轉棟數26.8萬棟，也寫下8年新高，12月六都建物買賣移轉棟數創下近72個月新高。（圖／NOWnews資料照片）
▲2021六都全年移轉棟數26.8萬棟，也寫下8年新高，12月六都建物買賣移轉棟數創下近72個月新高。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2022-01-04 11:00:00

根據六都最新公告移轉棟數資料顯示，反映2022年11月房市交易熱絡，12月六都移轉棟數合計2.78萬棟，月增7%且年增6%，2021六都全年移轉棟數26.8萬棟，也寫下8年新高，12月六都建物買賣移轉棟數創下近72個月新高，且今年雙北以外崛起態勢明顯，「桃中高」首見單月全數站上五千棟，交易熱度更甚大台北地區。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，2021房市呈現價量齊揚的走勢，許多區域的房價創下新高，交易量也同步增溫，成交結構也逐漸呈現區域平衡，大台北以外的區域崛起，科技廠商設廠成為市場資金追逐的新題材，而近期特別又出現新的年終紅包驚喜，可能會見到許久不見的年終購屋行為，目前市場資金動能仍充沛，只是短期房市信心太強，房市似乎有點過熱。

12月台北建物買賣移轉棟數2869棟，月增6%，年減12%，新北市則為6934棟，月減3%，但年增8%，新北市交易移轉棟數以 林口區、土城區、新店區減少較多，與11月相較分別減少111棟、76棟、62棟，林口區、土城區因新成屋移轉棟數減少，而新店區是因中古屋移轉棟數減少。

不過大台北以外的區域可明顯看出市場增溫，交易量分別呈現年、月雙雙正成長的表現，桃園市、台中市、高雄市首見全部站上五千棟，桃園市5029棟月增14%且年增6%，台中市5521棟月增16%且年增4%，高雄市5070棟月增8%且年增19%。

曾敬德表示，以六都12月移轉成長6%估算，去年全年的買賣移轉棟數相當接近35萬棟，創下近8年新高，整體市場呈現價量齊揚走勢，現在市場上資金動能強勁，也不缺利多題材，不過政策緊盯房市的炒作行為，加上下半年可能就會有升息的聲浪，今年房市恐怕不容易出現過去半年飆風再起的盛況。

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