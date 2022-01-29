二隻受虐小狗在醫院相遇　互相打氣成好朋友！

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賽門和賽咪來自不同的收容所，但牠們都有過可怕的遭遇。賽門是一歲多的邊境牧羊犬，因為遭到前任飼主的不當飼養導致牠嚴重的皮膚病；而賽咪則是才4個月大的小狗，卻已經經歷被綁在車後拖行、噴漆、槍擊等慘無人道的對待！
Rescue Dogs Rock NYC的創辦人傑奇認為：「動物之間的同情和理解遠遠超越人類所能給予的。」因此有機會時，他們便讓這二隻同病相憐的狗狗們見面，為彼此加油打氣、給予對方一些心靈上的慰藉。
賽門的健康情形較為良好，牠可以自在地走動；但只要是可以和賽咪見面的時候，賽門都不會離開牠的身邊，或許是牠認為這隻小朋友需要牠的陪伴支持，因此賽門從不吝嗇給予賽咪安慰和鼓勵。
傑奇表示，賽門應該再過不久就能恢復健康並開放認養，但賽咪就沒有這麼幸運了；牠的一隻腳被來福槍射中，可能無法保住，因此賽咪還需要再經歷幾次手術、精神治療，再加上牠的年紀還小，在經過這麼可怕的遭遇後，也需要一些行為上的導正，他們希望能夠還給賽咪一個正常的童年！
欺負無反抗能力的動物並不會讓你看起來很威風，擁有善良溫柔的心才是真正的強者！大家若發現身邊有虐待動物的情事，請不要姑息，應立即蒐證並報警，讓這些潛在的犯罪者能夠盡早受到懲罰！
圖片來源：RESCUE DOGS ROCK NYC