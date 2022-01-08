主人只是室友？盤點狗界「喵星人」　貴賓、柴犬也上榜

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維茲拉犬維茲拉犬是活潑好動的犬種，但牠們同時也非常撒嬌。牠們很喜愛主人，就像小幼貓一樣隨時喜歡蹭蹭，是小貓型個性的犬種。
曼徹斯特㹴曼徹斯特梗是相當忠心的狗狗，雖然外型看起來有些嚇人，但牠們可以和主人之間建立起緊密的信賴關係。牠們也和貓咪一樣，喜歡賴在主人大腿上撒嬌；牠們的好奇心旺盛，如果牠們覺得有必要的話，曼徹斯特梗也會和貓咪一樣，變身成獵人，跟踪一隻小老鼠或是小動物。
蝴蝶犬蝴蝶犬是一種非常適合當做家寵的品種，牠們宜靜宜動，在外面時精力充沛，但也可以一整天乖乖在家陪伴你。蝴蝶犬個性很好，無論大人小孩都會喜歡牠們。蝴蝶犬相當聰明靈活，就像貓咪一樣，因此要保確牠們在成長過程中有學到正確的社交技巧，否則也有可能會變成一隻小惡魔。
貝生吉犬貝生吉犬的個性真的很像貓咪。如果是不熟的陌生人，會覺得牠們害羞又精力過盛；但只要是牠們認定的人，貝生吉是非常忠心的。
喜樂蒂牧羊犬喜樂蒂也是相當忠心耿耿的犬種。牠們喜歡順從並遵守主人的指令，跟貓咪一樣非常聰明，熱愛家人，但對陌生人很害羞。
義大利靈緹犬雖然靈緹犬的個性也十分討喜，但這並不是牠們像貓的主要原因。靈緹犬喜歡追逐任何入侵者，就像貓咪喜愛追逐獵物一樣。因此牠們比較適合家裡沒有小孩或是年紀大一些可以控制住牠們的主人。
惠比特犬惠比特犬聰明且安靜，雖然牠們也喜歡跑步，但牠們更愛在家裡慵懶地度過一天的時間。
柴犬柴犬在各方面都很像貓咪，不只是個性上勇敢、自信像貓咪，連習性也很像。你可以發現牠們很愛乾淨，經常抓著自己的腳或尾巴就開始理毛，活脫脫就是一隻貓！
MI-KIMi-Ki是新品種的玩賞犬，長得像是日本狆、馬爾濟斯和蝴蝶犬的綜合體。牠們是非常友善和親人的犬種，十分放鬆，聰明且適應力強。就像貓咪一樣撒嬌的個性，讓人很難不喜歡牠們。
貴賓犬貴賓犬與貓咪的相似之處是，牠們喜歡自己勝過任何人！牠們大概和貓咪一樣，覺得自己才是房子的主人，而主人只是牠們的室友。精力旺盛，小心如果讓牠們覺得無聊的話，很可能會出現一些小小的搗蛋行為哦！
參考資料：sheknows.com
文／寵毛網