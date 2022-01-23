黑貓姊妹花大膽不怕水　最愛海邊游泳超另類！

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2歲半的黑貓姊姊奈森Nathan（牠真的是女生！）在只有幾周大時，與牠的兄弟姊妹及媽媽被RRSPCA動物保護協會發現窩在高速公路旁的一個紙箱裡，很幸運地貓咪一家都很健康，立刻開放民眾認養，萊恩夫婦就是在那裏發現奈森，而一歲半的妹妹溫妮Winnie則是獨自徘徊在街頭，被人送到協會後輾轉讓夫妻收編回家。奈森的個性冷靜又聰明，唯獨喜歡黏在夫妻身旁，由於萊恩與梅莉莎喜歡戶外運動，而奈森似乎很不滿自己被獨留在家，因此在一次的機緣下夫妻帶牠出門，發現牠一點都不排斥，甚至後來還讓牠到海邊玩水，居然在幾次簡單踏水後就學會游泳，從此就愛上到海邊戲水！一年後當夫妻收編同樣是黑貓的溫妮，牠活潑又聒噪，總是學著姊姊的一舉一動，梅莉莎心想說不定妹妹也能體驗游泳，令人驚訝的是，當溫妮看著大家都泡在水裡，竟然也嘗試自己下水游泳！
溫妮就像奈森的小跟班一樣，無論姊姊到哪裡牠都跟緊緊，而奈森也會隨時看著溫妮是否有跟上腳步，兩隻貓咪的感情好到就像是同胎母貓生的一樣親密！現在這對黑貓姊妹花最愛的休閒活動就是到海邊淺灘戲水，完全有別於室內貓的牠們經常讓其他遊客感到訝異又羨慕！梅莉莎表示很幸運能領養兩隻與他們一樣愛游泳的黑貓姊妹，現在他們一家四口每周都會去海灘玩耍曬曬日光浴，只能說能遇到兩隻這麼親水的貓咪真的讓貓奴們羨慕又忌妒啊！（編輯：陳珮瑜）
快來看看黑貓姊妹花游泳的模樣，真的好可愛啊！
This could be the cutest thing you ever see! First time the girls properly swam together!! Winnie was having a swim when Nathan decided to join 🖤 For Full video see our YouTube channel, link in bio 👉 @nathan_thebeachcat
Nathan & Winnie the Beach Cats（@nathan_thebeachcat）分享的貼文 於 張貼