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黑貓姊妹花大膽不怕水　最愛海邊游泳超另類！

萊恩與梅莉莎夫妻養了兩隻喜歡玩水的黑貓（圖／IG@nathan_thebeachcat）
萊恩與梅莉莎夫妻養了兩隻喜歡玩水的黑貓（圖／[email protected]_thebeachcat）

陳珮瑜

2022-01-23 11:31:54

想要有一隻愛玩水的喵星人不容易，更何況還是兩隻黑貓咪，這個機率也太小了吧！一對居住在澳洲昆士蘭的夫妻萊恩Rian以及梅莉莎Melissa一次擁有兩隻令人羨慕的黑貓姊妹花，牠們不只喜歡戶外，還非常熱愛到海邊游泳，簡直羨煞許多貓奴呢！

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黑貓姊妹花大膽不怕水　最愛海邊游泳超另類！
萊恩夫妻領養的兩隻黑貓，剛好都喜歡玩水！（圖／[email protected]_thebeachcat）
2歲半的黑貓姊姊奈森Nathan（牠真的是女生！）在只有幾周大時，與牠的兄弟姊妹及媽媽被RRSPCA動物保護協會發現窩在高速公路旁的一個紙箱裡，很幸運地貓咪一家都很健康，立刻開放民眾認養，萊恩夫婦就是在那裏發現奈森，而一歲半的妹妹溫妮Winnie則是獨自徘徊在街頭，被人送到協會後輾轉讓夫妻收編回家。奈森的個性冷靜又聰明，唯獨喜歡黏在夫妻身旁，由於萊恩與梅莉莎喜歡戶外運動，而奈森似乎很不滿自己被獨留在家，因此在一次的機緣下夫妻帶牠出門，發現牠一點都不排斥，甚至後來還讓牠到海邊玩水，居然在幾次簡單踏水後就學會游泳，從此就愛上到海邊戲水！一年後當夫妻收編同樣是黑貓的溫妮，牠活潑又聒噪，總是學著姊姊的一舉一動，梅莉莎心想說不定妹妹也能體驗游泳，令人驚訝的是，當溫妮看著大家都泡在水裡，竟然也嘗試自己下水游泳！


黑貓姊妹花大膽不怕水　最愛海邊游泳超另類！
姊姊奈森平常就會跟把拔一起到浴室洗香香，讓夫妻發現牠應該不怕水，因此興起帶牠到海邊玩水的念頭！（圖／[email protected]_thebeachcat）
黑貓姊妹花大膽不怕水　最愛海邊游泳超另類！
一年後又領養了妹妹溫妮，同樣是黑貓的牠個性雖然跟姊姊不一樣，但是卻視姊姊為偶像，喜歡跟牠黏在一起（圖／[email protected]_thebeachcat）
黑貓姊妹花大膽不怕水　最愛海邊游泳超另類！
於是夫妻決定試著帶妹妹一起到沙灘，看看牠是否也親水（圖／[email protected]_thebeachcat）
黑貓姊妹花大膽不怕水　最愛海邊游泳超另類！
沒想到溫妮竟然自己學會游泳，而奈森也貼心地在一旁看顧著牠（圖／[email protected]_thebeachcat）
黑貓姊妹花大膽不怕水　最愛海邊游泳超另類！
溫妮總是跟著奈森，因為牠知道奈森會保護牠（圖／[email protected]_thebeachcat）
溫妮就像奈森的小跟班一樣，無論姊姊到哪裡牠都跟緊緊，而奈森也會隨時看著溫妮是否有跟上腳步，兩隻貓咪的感情好到就像是同胎母貓生的一樣親密！現在這對黑貓姊妹花最愛的休閒活動就是到海邊淺灘戲水，完全有別於室內貓的牠們經常讓其他遊客感到訝異又羨慕！梅莉莎表示很幸運能領養兩隻與他們一樣愛游泳的黑貓姊妹，現在他們一家四口每周都會去海灘玩耍曬曬日光浴，只能說能遇到兩隻這麼親水的貓咪真的讓貓奴們羨慕又忌妒啊！（編輯：陳珮瑜）


黑貓姊妹花大膽不怕水　最愛海邊游泳超另類！
現在小傢伙們的休閒活動就是跟主人一起到海邊玩水（圖／[email protected]_thebeachcat）
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黑貓姊妹：貓爬式一點都難不倒我們啦！（圖／[email protected]_thebeachcat）
黑貓姊妹花大膽不怕水　最愛海邊游泳超另類！
黑貓姊妹：我們可是陽光的黑貓姊妹花！（圖／[email protected]_thebeachcat）
快來看看黑貓姊妹花游泳的模樣，真的好可愛啊！


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