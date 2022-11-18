你是我最重要家人！貓奴大婚　主子擔任完美伴郎整場超吸睛

在婚禮中總是希望親朋好友都能出席，一起記錄人生最重要的時刻，美國一位貓奴在這個特殊的日子裡也沒忘記心愛的貓咪，不但為牠盛裝打扮，還讓牠成為整場婚禮中最吸睛的「伴郎」，陪把拔一起走紅毯迎娶美嬌娘！ 我是廣告 請繼續往下閱讀 當艾倫抱著麥可王子走進婚禮現場，全場焦點全都在牠的身上！（圖／Paws Planet）艾倫Aaron Benitez五年前領養了灰貓麥可王子Prince Michael，就像牠的名字一樣，艾倫將牠捧在手心裡疼愛讓牠成為名副其實的小王子，與把拔過著開心的生活，艾倫甚至還幫牠製作一系列短片放在牠專屬Youtube以及IG帳號裡，吸引70多萬粉絲追蹤！艾倫從麥可王子還是幼貓時期就帶牠一起搭乘地鐵到中央公園以及海灘等地出遊，即使與當時還是女友的妻子蜜雪兒Michelle Benitez約會時，也會帶上牠一起出門，因此麥可王子一直是艾倫與蜜雪兒生活中最重要的家人，當然也不能錯過兩人的婚禮！艾倫領養麥可王子五年多，一直都是彼此最重要的家人及心靈伴侶（圖／IG@aaronsanimals）艾倫經常帶著麥可王子出遊（圖／IG@aaronsanimals）在婚禮上麥可王子穿著帥氣小禮服，與把拔一同走向紅毯，而個性穩定的麥可王子保持一貫的優雅姿態，安靜地待在艾倫身旁擔任「最佳伴郎」，一起迎接蜜雪兒成為牠的新馬麻。艾倫表示非常開心麥可王子能在他人生最重大的一天陪伴在身旁，也將會與蜜雪兒一起加倍寵愛牠，祝福他們一家三口能過著幸福又開心的生活！（編輯：陳珮瑜）麥可王子陪伴把拔走向他人生最重要的一天（圖／Paws Planet）帥氣的牠成為伴郎群中最搶眼的一個！（圖／IG@aaronsanimals）牠與把拔一起迎接新成員蜜雪兒，為自己找到另一位鏟屎官！（圖／IG@aaronsanimals）艾倫在婚禮上也不忘與寶貝貓咪共舞（圖／Paws Planet）其實麥可王子才是婚禮的主角？（圖／Paws Planet）麥可王子：奴才幫本喵找到另一位鏟屎官，從現在起本喵又多一人伺候，想必罐罐應該可以增加了吧！（圖／Paws Planet）拉拉出席把拔婚禮成照片炸彈 網笑翻瘋傳！柴犬婚禮上負責送戒指 結果竟跑給新郎追！讓愛犬一同出席婚禮 牠竟在新人跳舞時便便！