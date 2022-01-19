小橘貓對大貓咪一見鍾情　花25天勾勾纏：跟我做朋友啦！

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在到新家的最初幾天，安給了牠一個舒服的熱水澡，並且讓牠先獨自隔離在房間裡，這幾天牠不斷在安的身邊打轉求關注，依偎在馬麻的懷裡是牠最開心的事。不過當牠開始與家裡另外兩隻大貓Shortcake與Stinky接觸時，情況變得完全不一樣，尤其是當牠看見黑白貓姊姊Shortcake時，漢米被牠完全迷住，開始尾隨著牠在屋內四處走動。雖然馬麻給牠許多玩具，但是牠一心只想找貓姐姐，努力想跟牠交朋友，無奈對方一點回應都沒有。雖然屢屢遭到挫折，但是漢米一點也不想放棄，不斷嘗試引起Shortcake的注意，只要牠在沙發上休息，漢米就立刻扒在牠的身上以手臂觸摸牠的臉頰，彷彿在說：「拜託跟我做朋友啦！」
漢米花了25天的時間，才終於讓Shortcake願意接納牠，從那天起只要漢米呼喚牠，牠立刻就上前擁抱牠，並且在平日生活中教導牠如何吃飯以及玩耍，即使漢米現在已經長大，但牠們的友誼仍然不曾變過，安開玩笑地表示：「只要漢米不在房間裡閒逛時，牠就一定在擁抱牠的姊姊！」不過看在馬麻帶牠回家的情面上，漢米是不是也應該多多抱抱馬麻呢（笑~）？（編輯：陳珮瑜）
快來看看漢米如何征服姊姊Shortcake的心！