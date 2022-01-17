影／路上遇親人浪貓　男子勸「進籠就回家」3分鐘變家人！

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上個月中林先生在路上遇見一隻大約只有7、8個月大的虎斑貓，雖然牠不太怕人，但是看起來瘦瘦的，研判應該是一隻流浪貓，不忍心這麼塞奶的貓咪在街頭流浪，林先生就跟貓咪說：「等我一下，我帶籠子回來，如果還在看要不要（一起）回家」。林先生拿來籠子後，一開始虎斑貓有一點抗拒，始終保持一小段安全距離，後來林先生對他說：「家裡還有三隻小貓咪，你進來就是第四隻了」，並且不斷柔性勸導：「你進來我就讓你回家」，虎斑貓彷彿聽懂他的話，慢慢地往前探索、聞籠子的氣味，不到3分鐘牠竟然真的自己走進籠子裡，完全沒有用任何食物誘捕，讓林先生也很意外地表示：「誘捕這樣子正常嗎？哈哈哈！」
順利帶回家後，經過檢查確認牠沒有晶片，除了有一點瘦、身上有幾處小傷口以外，健康狀況大致良好，而且剪指甲完全不會抵抗，因此猜測虎斑貓應該是被遺棄的，便決定要領養牠並且取名「娜娜」！林先生表示能遇到娜娜真的很有緣份也非常幸運，因為叫牠的名字不但會馬上回應，個性又乖巧，跟家裡另外三隻虎斑貓前輩也很快打成一片，根本就是極品天使貓！現在娜娜終於找到終身避風港，還有許多小夥伴一起玩樂，可以開心幸福地過生活了！（編輯：陳珮瑜）
快來一起看看娜娜如何被勸說進籠子的影片，真是太神奇了呢！