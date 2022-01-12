女兒為芭比找到「渡假勝地」玩翻 媽和貓咪都傻眼：那是喵的廁所啊！
小妹妹啊～你有問過貓皇的感受嗎？日前一名媽媽Aki正準備外出時，突然發覺平常愛玩的3歲女兒意外地安靜，心裡覺得不太對勁，沒想到回頭一看竟發現驚人的場面！女兒將心愛的芭比一家全放進貓砂盆內，把這裡想像是異國的沙灘美景，開心地在裡面玩耍。而家裡的虎斑貓葉豹豹，則是端坐在一旁，默默盯著被強制徵收的廁所！
其實葉豹豹和女兒一直以來感情都很好，平時總是一起行動，Aki也常捕捉到兩個好朋友一起玩的可愛模樣。後來Aki也向女兒解釋：「這是貓咪上廁所的地方，你在牠的廁所玩牠會不開心的，要是牠找不到地方嗯嗯，是不是會很著急呢？」還好當時貓砂盆中並沒有葉豹豹的嗯嗯，Aki花了一個小時幫忙整理好芭比，也因此出門整個遲到，過程實在讓人哭笑不得呀！
葉豹豹曾受到不當的對待，後來被Aki一家領養之後才開始現在的幸福生活。牠個性很好，不會出爪或咬人，對孩子超有耐心，從沒有發過脾氣，也因此Aki非常感謝牠守護著女兒長大。
網友看到一系列照片紛紛笑翻：「有人想過芭比的心情嗎」、「有味道的沙灘」、「這個孩子有前途，很有創造力」、「傻眼貓咪」、「這隻貓的背影有著滿滿的無奈啊」、「是黃金沙灘啊～」。（編輯：李家慧）