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影／實名制兩袋18片口罩全咬爆　媽爆氣質問15毛孩都心虛

15隻狗狗聽到馬麻質問紛紛裝傻逃跑。（圖／網友澔澔錢提供）
15隻狗狗聽到馬麻質問紛紛裝傻逃跑。（圖／網友澔澔錢提供）

編輯中心/綜合報導

2022-01-07 16:54:51

這可是兩周份的重要防疫物資啊～聽到馬麻心碎的聲音啦！自4月9日起，台灣口罩實名制提升到每位成人2周能買到9片口罩。在實行的第一周網友澔澔錢就興高采烈前往藥局購買，好不容易排了好久的隊買到，想不到一回家就慘遭家中的毛孩肆虐，更可惡的是15隻狗狗，每隻都心虛否認！ 

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影／實名制兩袋18片口罩全咬爆　媽爆氣質問15毛孩都心虛！
影／實名制兩袋18片口罩全咬爆　媽爆氣質問15毛孩都心虛！
飼主表示本來是放在電視櫃上面，猜測可能是被電風扇吹到掉下來，結果就被毛孩咬壞，一回家看到這場景整個欲哭無淚。 




她拍下質問毛孩的過程，一一將口罩拿到每隻狗面前，沒想到牠們一看到馬麻靠近就趕緊跑掉，每個都一臉心虛，讓馬麻爆氣表示：「如果是鈔票也許我不會那麼痛⋯⋯15毛準備油炸清蒸紅燒！」 


影／實名制兩袋18片口罩全咬爆　媽爆氣質問15毛孩都心虛！
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影／實名制兩袋18片口罩全咬爆　媽爆氣質問15毛孩都心虛！
影／實名制兩袋18片口罩全咬爆　媽爆氣質問15毛孩都心虛！
飼主猜測應是其中兩隻黑狗所為，但不排除其他狗狗覺得有趣也去參一咖，因此大家才都這麼心虛。網友看到質問影片笑翻：「打算煮了嗎」、「好像還有幾個沒支解應該還可以用？」、「很有愛心，全都是米克斯，馬麻訓話全都跑了XD」、「保證不打死你們……鬼才信咧！」、「每一隻表情：不是我喔～」、「媽媽是口罩自己跑到我的嘴裡的」。 




最後來看看這段影片吧～（編輯：李家慧） 



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