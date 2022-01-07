黑白貓看見奴才泡澡好擔心　在浴缸旁頻探頭：還活著嗎？

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這隻異色瞳的黑白貓名叫貝羅Bello，是一隻脾氣很好又貼心的貓咪，日前奴才卡卡Kakak進浴室洗澡時，貝羅可能覺得洗澡很可怕，攀在浴缸旁擔心地喵喵叫，似乎在確認馬麻一切安好，但是她沒想到過幾天當貝羅發現自己又進浴室泡澡時，竟然又再次爬起來確認她的安危，而且還喵喵叫地與她對話，讓卡卡覺得好貼心！因此她將影片分享在網路上，沒想到竟吸引370萬人次觀看，大家紛紛留言：「好貼心的貓咪」、「養到天使貓了」、「都是別人家的貓」、「貓咪在確認奴才還活著嗎？」、「卯咪：鏟屎的浴缸很危險，快粗乃！」、「我家的貓才不管我的死活」、「那個叫聲太令人融化」，是說養到這麼貼心的貓咪真的很幸福吶，現在快來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）
@picobellogattoOnce again Bello was being a protective boiii 😍😍😍 ##cat ##cute ##bath ##bathizbad ##protective ##bello ##animal ##fy ##fyp ##bathing ##cutecat♬ original sound – picobellogatto