賓士貓養5年白內褲從XXS變XL號　媽笑：至少沒褪色！

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劉小姐表示嚕嚕是五年前領養回來的小公貓，當初是一隻只有150公克的小小貓，貼心的牠只要家人回家就會跑到樓下迎接，而且熱衷被「拍屁屁」，無論自家人或是陌生人出現，牠都會向對方搖尾巴示意幫牠拍拍，即使劉小姐上廁所時都還要分心為牠做「拍屁屁服務」，如果不拍還會被偷咬。不過牠的個性也很公關，連第一次見到劉小姐的母親也完全不怕生，馬上上前衝撞阿嬤的手、屁股翹高要人拍，自來熟又外向的個性非常像小狗！除此之外嚕嚕還很貪吃完全不挑食，只要肚子餓就會在人腳邊纏繞，或是很嗲地「毛～毛～」叫討罐罐吃，不達目的絕不罷休，而且經常搶另一隻虎斑貓「朵朵」的飯，加上牠非常懶惰，只喜歡趴在奴才身上睡覺，玩具都要躺在地上玩，因此身材急速「走樣」，目前已經是快要承受不住的7.5公斤，加上經常曬肚子或採大叔坐姿，露出越來越大件的「白內褲」，讓劉小姐忍不住出賣牠，並且寫下：「領養嚕嚕五年來，從來沒洗過澡，內褲一樣白，肉球也是一樣粉！唯一變的只有內衣內褲大小，想當初領養時才150g，內褲xxs號，現在已經……嚴重懷疑他的白內褲是XL號！」
嚕嚕的照片被分享在貓瘋社團後，短短幾天就吸引1.2萬名網友按讚分享，大家紛紛笑噴表示：「這是阿嬤A大內褲」、「重點是從來都不用洗還這麼白」、「你不懂啦～人家不是內褲，是真理褲」、「是3XL號吧」、「手套襪子白內褲一整套的喔」、「超大件，笑死我了」、「貓：你怎麼可以說出我的秘密」、「明明就是s號，是內褲鬆了啦」、「側邊是綁帶設計款，挺性感的」（編輯：陳珮瑜）