公司為療癒員工聘請貓咪同事　結果究竟是誰幫誰減壓？

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總部位在英國的Memrise為了幫助員工減壓並且提高工作績效，設置茶水間咖啡區讓員工放鬆，不過似乎沒有太明顯的成效，於是他們想到可以在公司飼養毛孩，便決定到收容所領養一隻小貓。不料當他們到收容所時，發現只剩下一隻三隻腳的小黑貓「派瑞特Pirate」與一隻白底虎斑長毛貓「喬姆斯基Chomsky」，而且兩隻小貓感情很好不願意分開，於是這間公司索性將牠們一起帶走，而事實證明兩隻貓咪帶來更多的「歡樂」！一開始這兩隻貓咪非常害羞又怕生，但是漸漸地跟所有員工混熟、感受到大家對牠們的疼愛與關心後，兩隻貓咪每天都會在門口迎接員工們上班，催促早班人員趕快「放飯」，然後跳到每張桌子上試喝員工水杯裡的開水，提醒大家多多起來走走避免長時間久坐而變胖，或是故意在員工正忙碌時搗亂，「出頭」很多的牠們經常搞得員工好氣又好笑！
另外喬姆斯基還喜歡徘徊在茶水間，等待每一位前來的人類同事給牠抱抱與讚美，並且監視大家吃的餐食是否符合牠的「期待」，派瑞特則會趁員工們坐在辦公桌或是走路時故意露出肚子賣萌意圖要人「吸貓」，而在即將下班前兩隻貓咪最喜歡待在同事的大腿上，要求員工抱抱或按摩以「答謝」一整天辛苦工作的牠們！有趣的是原本公司收編這一對貓同事是要用來療癒大家，但反而變成員工要「慰勞」這兩隻貓咪，不過大家都甘之如飴，就繼續讓牠們在這裡幸福又快樂地擔任「吉祥物」囉！（編輯：陳珮瑜）