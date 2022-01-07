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認識2天小橘喵對貓哥壁虎抱　牠放棄掙扎眼神透露一切

才到新家第二天小橘貓就硬趴在貓哥哥身上（圖／網友黃沛瑜授權提供）
才到新家第二天小橘貓就硬趴在貓哥哥身上（圖／網友黃沛瑜授權提供）

陳珮瑜

2022-01-07 21:39:48

我跟你很熟嗎？網友黃沛瑜日前收編一隻橘色小奶貓「添財」，只有一個月大的牠初來乍到不僅不怕生，反而非常想親近白底虎斑貓貓哥哥「Goya」，沒想到收編第二天，小屁貓竟然整隻趴在哥哥身上「壁虎抱」，讓哥哥整個眼神死！

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認識2天小橘喵對貓哥「壁虎抱」　牠放棄掙扎眼神透露一切
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黃小姐表示小橘貓「添財」是朋友在工地撿到的一個月大小奶貓，一接回家裡還在關籠時，九個月大的哥哥「Goya」非常不高興，瘋狂對牠哈氣，但是幫添財洗完澡之後，黃小姐的媽媽對Goya說：「牠的媽媽不見了好可憐喔，你去看看牠！」沒想到哥哥竟然真的湊過去探望小弟弟，或許是因為弟弟都使用哥哥的東西也沾上牠的氣味，漸漸地Goya沒那麼排斥牠，而且原本都一定要跟黃小姐睡覺的牠，當天晚上竟然趴在籠子旁，似乎在守護著新小弟。隔一天當添財出來放風時，沒想到牠竟然給了哥哥一個「壁虎抱」，也不管人家願不願意、整隻貓就趴在哥哥身上，雖然哥哥的眼神「極度無奈」，但令人意外的是，牠完全沒抗拒，兩隻貓就這麼趴在一起呼呼大睡！


認識2天小橘喵對貓哥「壁虎抱」　牠放棄掙扎眼神透露一切
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從那天起添財每天黏著Goya，或許同樣都曾是被撿到的浪貓，讓黃小姐不禁表示雖然Goya個性有一點傲嬌，但其實牠蠻有愛，而且現在也會跟添財一起互相舔毛一起吃飯，還會讓弟弟躺在牠身上，變成一隻「小弟控」的貓咪。許多網友看了不禁表示：「等橘貓長大就相反了」、「貓咪永遠懂得到新地方，要先從收服真正的老大」、「躺在哥哥身上也太可愛」、「哥哥很逆來順受」、「屁孩力無敵啊」、「橘貓是收服高手」、「大概幾個月後，就是大橘為重了」，現在來看看牠們的影片吧！（編輯：陳珮瑜）



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