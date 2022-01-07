影／超狂賓士貓懶得走　緊抱扶手「滑」下樓網笑：比較快！

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快兩歲的公貓福弟是男友向一位學姊領養來的，因為當時學姊快畢業，無法繼續中途牠，而且福弟曾經待過寵物店送養，但是太過貪吃，總是把別隻貓咪的飯飯都吃光因此被「退貨」，後來送到中途媽媽家，最後才輾轉被被男友順利收編。由於陳小姐平常都會帶福弟到住房外的樓梯間「溜貓」，不怕生又愛出門的牠總是在公共區域跑跑跳跳，只是當天陳小姐滑手機一個走神，接著突然聽到「ㄍㄧ」的一聲，一抬頭驚見福弟卡在扶手上，正當她準備奔向前拯救牠時，沒想到福弟一臉淡定地抱著扶手「咻」地滑下樓，陳小姐在震驚之餘只能趕快拿起手機錄下這超狂的一刻！
陳小姐表示福弟雖然很愛玩，但是像小屁孩這樣滑下樓梯還是第一次，不知牠怎麼發現這樣下樓的，平時的牠頂多玩扭蛋與塑膠袋、當碎紙機、或是跳上浴室門框偷看人洗澡，偶爾因貪吃會入侵置物櫃把飼料袋咬破「吃把費」，但是怎麼樣調皮都沒有這次來的狂！許多網友看了影片驚訝地說：「我小時候都這樣下樓，沒想到貓咪也會」、「蝙蝠俠是你？」、「好鬧喔，太好笑了」、「這貓咪厲害了」、「賓士貓果真是貓界二哈」、「所以千萬別小看貓咪的智商」、「懶癌發作的貓」、「溜起來」、「貓咪成精了」、「貓咪表示：這樣下樓比較快」，現在快來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）