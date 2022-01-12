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浪貓卡罐頭被救後卻嘶吼噴氣　男子數十：不走就跟我回家

希臘一男子在路邊發現一隻頭被卡住的浪貓（圖／翻攝自Facebook@The Dodo）
希臘一男子在路邊發現一隻頭被卡住的浪貓（圖／翻攝自Facebook@The Dodo）

陳珮瑜

2022-01-12 14:55:34

希臘一名男子日前在郊區發現一隻浪貓的頭卡在罐頭裡，疑似因為找尋食物而受困，他立刻將貓咪帶到車上解救，但脫困後貓咪非常兇猛又嘶吼，這下換他傷腦筋，只好問貓咪：「你要跟我回家嗎？」

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浪貓卡罐頭被救後卻嘶吼噴氣　男子數十聲：不走就跟我回家
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浪貓卡罐頭被救後卻嘶吼噴氣　男子數十聲：不走就跟我回家
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住在希臘的男子塔基斯Takis是一名非常熱愛動物的人，他在2013年於家鄉Ierapetra地區買了一塊地建造動物庇護所，專門收留被拋棄的浪狗浪貓。三個多月前有一天當他開車進城時，在路邊發現一隻奇怪的生物正在蠕動，靠近一看竟然是一隻貓咪頭卡在罐頭裡掙扎，疑似是因為找尋食物而受困！塔斯基擔心牠受傷趕緊將牠帶回車上，並且慢慢地把罐頭移除，而受驚嚇的貓咪立刻對牠發出嘶吼聲、跳上儀表板怒瞪塔斯基，這下換他傷腦筋：「我該讓你走，還是要帶你回家？」塔斯基試圖與貓咪親近，不過警戒心非常強的牠總是發出低吼並出手打人，塔斯基有些猶豫，因為貓咪看起來沒有大礙，而且庇護所裡有太多貓擔心牠不適應，便決定讓貓咪選擇自己的去留。


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塔斯基將後座車門打開，並且告訴貓咪：「你可以離開，或是選擇留下，我會數十聲，如果你沒走就帶你回家！」貓咪似乎感受到塔斯基的善意，「考量」了一下外面冷冽的氣候，決定要跟他走！塔斯基隔天帶牠到獸醫院檢查，雖然被牠咬破手指，但很慶幸貓咪很健康，後來花了一些時間親近牠，終於在第五天貓咪願意對牠撒嬌示好，也讓塔斯基開心地表示「貓咪回家了！」（編輯：陳珮瑜）


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現在快來看看貓咪獲救的經過吧！



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