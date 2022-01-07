浪貓來生寶！嚴父見狀氣炸　沒幾天癡笑陪玩還要幫進補

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從去年冬天開始，林小姐家附近就有隻瘦弱的母貓會來躲在騎樓，牠因為老是被其他浪浪欺負，又沒有足夠的食物，看起來非常纖弱。看牠生活這麼艱難，林小姐非常不忍，找來乾淨的紙箱、布，還有飼料和水給母貓，希望幫助牠度過難關，但爸爸卻非常不滿！
爸爸嚷著：「要是牠待著就不走了怎麼辦？」在家人好說歹說之下，爸爸勉強同意讓貓咪暫時來遮風擋雨。或許是感受到這家人的善意，母貓從此都會準時報到了。
這時林小姐和家人正商量著要帶牠去結紮，卻被獸醫診斷出早已懷孕。當時爸爸氣到要瘋掉，但當母貓順利產下3隻小貓後，爸爸的態度卻完全大轉變！
當貓媽媽生產完後，爸爸竟馬上要求老婆上街買鮮魚、鮮肉給母貓進補，還唸著：「牠在餵奶，不可以沒有營養，要給牠吃得飽飽的！」也會對母貓叮嚀說：「不要亂跑，要好好顧寶寶，要乖乖的唷～」就像是個為孫子、孩子著急的長輩一樣，時時殷切關心著貓咪一家的狀況。
林小姐更表示自己小時候爸爸從不會坐在地板陪玩，然而一天媽媽卻捕捉到超難得的畫面！平時嚴厲的爸爸剛回到家，一見到母貓自己跑來撒嬌，竟然就直接坐在地上，和母貓、小貓一起玩得不亦樂乎，癡癡笑得非常開心。對林小姐來說，這樣的畫面真的非常難得！
網友看了紛紛留言：「貼心提醒，注意戶口是否被遷出XD」、「所以朋友要養貓家人反對，我都說：『帶回家讓貓自己處理。』」、「請版主準備好紙箱，流露街頭時可遮風避雨」、「爸爸這個姨母笑是怎麼回事」、「你是在po你的認養文嗎」、「中毒已深」。
最後來看看爸爸陪貓咪們玩耍的影片吧～實在太有愛啦！（編輯：李家慧）
前分鐘我才因為這幾隻被長輩👴罵得要命 後秒鐘。。。
影片中有想認養的 歡迎了解 貓在台中沙鹿哦！
（ps 我爸如果有人要 也行 哈哈哈）貓咪結束認養
由滿天星發佈於 2020年5月9日 星期六