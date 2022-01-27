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男子撿到幼犬急尋主　網一看驚：這隻不是狗唷！

推主撿到這隻落單的小毛孩，趕緊上網PO文找飼主。（圖／Twitter@marcy_com）
推主撿到這隻落單的小毛孩，趕緊上網PO文找飼主。（圖／[email protected]_com）

李家慧

2022-01-27 16:48:13

日本一名推主@marcy_com一天在交通繁忙的道路旁發現一隻落單的幼犬，在四周尋覓了一陣子都沒看到其他狗狗，便決定先將牠帶回。推主將幼犬命名為露娜，但因為擔心這是誰家的狗狗走丟，他也很快將牠的照片分享出來，並希望如果狗狗的飼主看到能盡速跟他聯絡。 

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一直都沒有飼主來認領露娜，不過牠可愛的模樣很快引起網友瘋傳！隨著關注的網友越來越多，也有一些網友感到不太對勁，認為露娜似乎不像是一般的狗狗。 


推主撿到這隻落單的小毛孩，趕緊上網PO文找飼主。（圖／Twitter@marcy_com）
推主撿到這隻落單的小毛孩，趕緊上網PO文找飼主。（圖／[email protected]_com）
尤其在推主分享一段露娜的影片之後，網友發現這隻狗狗的叫聲很明顯和其他的不一樣，許多人開始爭論露娜到底是什麼動物，有人懷疑說不是狗吧，有人說是狸，也有人說是狐狸。 




最後在推主帶去給獸醫認真檢查之下，證實露娜根本不是小狗，而是一隻小狐狸！ 


可愛的露娜其實是隻小萌狐。（圖／Twitter@marcy_com）
可愛的露娜其實是隻小萌狐。（圖／[email protected]_com）
但不知為何落單了。（圖／Twitter@marcy_com）
但不知為何落單了。（圖／[email protected]_com）
為了幫露娜找到適合的住所，推主四處尋求協助。（圖／Twitter@marcy_com）
為了幫露娜找到適合的住所，推主四處尋求協助。（圖／[email protected]_com）
在日本，將狐狸當成寵物養是非法的行為，因此推主在四處尋求幫忙之下，找到北海道的北狐牧場可以接收。牧場裡的專家斷定露娜應該才1到2個月大，還無法自行覓食，因此會照顧牠長到夠大為止，才讓牠自主生活。 




推主將露娜送到牧場，在離開前，看到露娜窩在另一隻熟睡的小狐狸身邊，他感動到幾乎要喜極而泣，他在心裡默默祝福露娜：「要加油唷！你不再是一個人囉～要和新朋友一起好好生活唷！」 


露娜和正熟睡著的新朋友在一起。（圖／Twitter@marcy_com）
露娜和正熟睡著的新朋友在一起。（圖／[email protected]_com）
最後來看一段露娜的影片吧～可以打開聲音聽聽牠的叫聲唷！（編輯：李家慧） 



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