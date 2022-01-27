男子撿到幼犬急尋主　網一看驚：這隻不是狗唷！

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一直都沒有飼主來認領露娜，不過牠可愛的模樣很快引起網友瘋傳！隨著關注的網友越來越多，也有一些網友感到不太對勁，認為露娜似乎不像是一般的狗狗。
尤其在推主分享一段露娜的影片之後，網友發現這隻狗狗的叫聲很明顯和其他的不一樣，許多人開始爭論露娜到底是什麼動物，有人懷疑說不是狗吧，有人說是狸，也有人說是狐狸。
最後在推主帶去給獸醫認真檢查之下，證實露娜根本不是小狗，而是一隻小狐狸！
在日本，將狐狸當成寵物養是非法的行為，因此推主在四處尋求幫忙之下，找到北海道的北狐牧場可以接收。牧場裡的專家斷定露娜應該才1到2個月大，還無法自行覓食，因此會照顧牠長到夠大為止，才讓牠自主生活。
推主將露娜送到牧場，在離開前，看到露娜窩在另一隻熟睡的小狐狸身邊，他感動到幾乎要喜極而泣，他在心裡默默祝福露娜：「要加油唷！你不再是一個人囉～要和新朋友一起好好生活唷！」
最後來看一段露娜的影片吧～可以打開聲音聽聽牠的叫聲唷！（編輯：李家慧）
結論から申し上げますと保護したのは「犬」ではなく「キツネ」でした。
ご指摘いただいた皆さま、ありがとうございました。
藁をもすがる思いで「北きつね牧場」様へ相談したところ、引き取ってくれるとのことでしたので、明日連れていく予定です。
この度は保護犬ではないのにお騒がせしました。 pic.twitter.com/CTEDmPdctL
— MARCY (@marcy_com) May 2, 2020