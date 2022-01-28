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貓咪不爽奴才霸占椅子　竟從背後推：鏟屎的滾啦！

日本一隻貓咪不滿奴才占據牠的座位（圖／twitter@yoshi___ben）
日本一隻貓咪不滿奴才占據牠的座位（圖／twitter@yoshi___ben）

陳珮瑜

2022-01-28 20:46:36

千萬別搶主子的東西！最近日本推特上有一組照片爆紅，一隻叫做「Yoshitsune」的白底虎斑貓因為不滿奴才占據牠的座位，竟從背後試圖推開飼主，由於貓咪的動作與表情實在太有戲，立刻被網友瘋狂轉傳！

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貓咪不爽奴才霸占椅子　竟從背後推：鏟屎的滾開啦！
貓咪不爽奴才霸占椅子　竟從背後推：鏟屎的滾開啦！
貓咪不爽奴才霸占椅子　竟從背後推：鏟屎的滾開啦！
貓咪不爽奴才霸占椅子　竟從背後推：鏟屎的滾開啦！
貓咪不爽奴才霸占椅子　竟從背後推：鏟屎的滾開啦！
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根據飼主表示，Yoshitsune總是喜歡新事物，雖然個性有點害羞，偶爾容易不耐煩，但其他時候都是一隻可愛的貓咪，當天不知為何突然與家人搶起椅子來，剛好被奴才捕捉到牠的表情與行為，分享在推特上短短不到一星期竟然吸引近20萬人次按讚分享，大家紛紛表示：「貓咪才是老大」、「這是工讀生吧」、「貓：鏟屎的滾開啦」、「主子沒允許的不能要」、「牠的表情也太有戲」、「哈哈哈好可愛喔」、「這貓是戲精呢！」（編輯：陳珮瑜）


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