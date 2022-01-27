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貓咪搞笑睡姿彷彿「禪宗入定」　網看：屁股下更誇張！

橘白貓竟然這樣睡著惹～還嘴巴開開der～（圖／Twitter@gi1_717）
橘白貓竟然這樣睡著惹～還嘴巴開開der～（圖／[email protected]_717）

李家慧

2022-01-27 16:46:03

毛爸媽們平時多少會捕捉到毛小孩一些奇妙的睡姿吧？但真的從沒看過有貓這樣睡的欸……日本推主@gi1_717日前PO出一系列照片，並表示：「很像騙人的齁……？可是這真的是在睡喔……」網友一看都要笑炸！ 

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橘白貓竟然這樣睡著惹～還嘴巴開開der～（圖／Twitter@gi1_717）
橘白貓竟然這樣睡著惹～還嘴巴開開der～（圖／[email protected]_717）
照片中央可以看到一隻橘白貓瞇著眼睛嘴開開，像是在入定一般，但竟是在睡覺，還睡到打呼！更讓人驚奇的是，橘白貓的屁股下面還坐著各種花色的毛狀物，但那可不是毛毯，而是其他被牠坐在下面的貓咪，仔細數數竟然共有5隻貓！ 


仔細一看，下面竟然還有不同花色的美腿？！（圖／Twitter@gi1_717）
仔細一看，下面竟然還有不同花色的美腿？！（圖／[email protected]_717）
原來下面還有一坨貓一起睡搞搞啊～（圖／Twitter@gi1_717）
原來下面還有一坨貓一起睡搞搞啊～（圖／[email protected]_717）
網友一看紛紛笑翻：「站哨睡著，也是正常發揮啊～」、「沉思貓生」、「這是坐化了嗎」、「好像打噴嚏打不出來的感覺XD」、「太可愛了啦，嘴巴還開開」、「跟我爸一樣，人家努力跟他講話他竟然就這樣坐著睡著」、「跟毛毯圖案混在一起有幾隻貓又是另一個亮點惹」。 




總共有五隻。 



和空也僧侶的人像也太像。 



推主也表示當時橘白貓因為有點感冒，所以才會張著嘴巴呼吸，現在已經恢復到用鼻子呼吸的狀態了，也希望大家不要擔心。不過能有這麼奇葩的睡姿，這隻橘白貓真的是很不容易啊～推主大概也從沒想過自己會拍到這樣詭異的照片吧！（編輯：李家慧） 


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