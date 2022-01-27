貓咪搞笑睡姿彷彿「禪宗入定」　網看：屁股下更誇張！

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照片中央可以看到一隻橘白貓瞇著眼睛嘴開開，像是在入定一般，但竟是在睡覺，還睡到打呼！更讓人驚奇的是，橘白貓的屁股下面還坐著各種花色的毛狀物，但那可不是毛毯，而是其他被牠坐在下面的貓咪，仔細數數竟然共有5隻貓！
網友一看紛紛笑翻：「站哨睡著，也是正常發揮啊～」、「沉思貓生」、「這是坐化了嗎」、「好像打噴嚏打不出來的感覺XD」、「太可愛了啦，嘴巴還開開」、「跟我爸一樣，人家努力跟他講話他竟然就這樣坐著睡著」、「跟毛毯圖案混在一起有幾隻貓又是另一個亮點惹」。
總共有五隻。
5匹おります pic.twitter.com/qAKjk7MDkF
— ぎいち@🌳オバ☆チャン (@gi1_717) May 13, 2020
和空也僧侶的人像也太像。
空ニャ上人像ですね pic.twitter.com/1Bn5b2PFXq
— inuta (@green_edamame) May 13, 2020
推主也表示當時橘白貓因為有點感冒，所以才會張著嘴巴呼吸，現在已經恢復到用鼻子呼吸的狀態了，也希望大家不要擔心。不過能有這麼奇葩的睡姿，這隻橘白貓真的是很不容易啊～推主大概也從沒想過自己會拍到這樣詭異的照片吧！（編輯：李家慧）