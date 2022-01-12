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收編前是小萌貓回家供奉變大爺　奴才：被詐欺心情很複雜

阿橘被收編的before與after（圖／網友婉小君授權提供）
阿橘被收編的before與after（圖／網友婉小君授權提供）

陳珮瑜

2022-01-12 15:13:30

小貓就是詐騙集團啊！網友婉小君在一年前發現店家後面有一隻小浪貓「阿橘」，雖然不親人但是每天都會張大雙眼賣萌討食，直到三個月前才順利將牠收編，沒想到短短幾個月阿橘從可愛小萌貓變成「霸氣大叔」，讓她忍不住感嘆：「奴才心情有點複雜，還我小呆萌啊！」

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收編前是小萌貓回家供奉變大爺　奴才：被詐欺心情很複雜！
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婉小君的飾品店開在宜蘭東門夜市內，自己平常都在這一帶餵養浪貓與TNR，附近不少攤商也會一起加入，因此來來去去的浪貓為數不少。大約一年前一隻浪貓在她店鋪後面生下小貓阿橘，不過牠警戒心很強，直到6個月大時才順利誘捕結紮，由於牠不親人無法送養，只好放回原地繼續餵養。但是相處久了還是會有感情，只要婉小君一呼喚，阿橘就會蹦蹦跳跳跑出來回應，即使吃完飯也會在她腳邊磨蹭撒嬌。2月14日那天因為有寒流來襲，婉小君擔心牠受寒，想盡辦法終於將牠騙進店裡吹暖爐，就這麼開啟了被收編的生活，雖然一開始阿橘不懂得與人相處，經常抓傷奴才，但是現在已經可以讓婉小君摸摸、梳毛、點藥擦澡，正式成為招財店貓！


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婉小君表示之前擔心牠在外面熱量不足，每天都會開兩個罐罐加上乾乾給阿橘吃，或許是這樣才讓牠迅速「橫向發展」，由於牠特別喜歡店裡的一個籃子，經常癱坐在那裏要奴才梳毛摸摸，不少客人一看見牠都說：「牠好胖喔，是不是懷孕了？」讓婉小君哭笑不得！網友們看了阿橘的轉變後表示：「又發生被掉包案例」、「騙到終身飯票就不用再隱藏本性了」、「感覺好像婚前婚後」、「收編前：你的小可憐　收編後：你的大老爺」、「收編後牠是否在混幫派？」、「很明顯的詐騙集團」、「喵：有什麼事要跟朕說？」、「回不去了」（編輯：陳珮瑜）


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