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圓臉虎斑貓愛抓癢癢　被搔到嗨點竟然秒變唐老鴨！

貓咪巴克利被搔癢後的反應非常有趣（圖／Tik Tok@jandbsmommy）
貓咪巴克利被搔癢後的反應非常有趣（圖／Tik Tok@jandbsmommy）

陳珮瑜

2022-01-11 16:27:09

對，就是這裡！國外一名網友飼養了三隻貓咪，其中一隻胖胖圓臉虎斑貓「巴克利Barkley」日前因為一支影片而爆紅，主人也很意外牠竟然得到130萬名粉絲按讚喜歡，究竟是什麼內容讓巴克利瞬間變成網紅貓？

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圓臉虎斑貓愛抓癢癢　被搔到嗨點竟然秒變唐老鴨！
圓臉虎斑貓愛抓癢癢　被搔到嗨點竟然秒變唐老鴨！
胖胖又有一張大餅臉的巴克利平時算是一隻安靜的貓咪，不過牠很喜歡向主人討摸摸，日前主人上傳一段替牠抓癢的影片，平常都是「喵～喵～」叫的牠，竟然在奴才幫牠搔到尾巴前端最有感的嗨點時，竟然變成「唐老鴨」，舔著舌頭不停發出低沉的「ㄌㄩㄝ～ㄌㄩㄝ～ㄌㄩㄝ～」的聲音，似乎很享受又有一點不知道該怎麼辦的感覺！


圓臉虎斑貓愛抓癢癢　被搔到嗨點竟然秒變唐老鴨！
圓臉虎斑貓愛抓癢癢　被搔到嗨點竟然秒變唐老鴨！
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圓臉虎斑貓愛抓癢癢　被搔到嗨點竟然秒變唐老鴨！
圓臉虎斑貓愛抓癢癢　被搔到嗨點竟然秒變唐老鴨！
圓臉虎斑貓愛抓癢癢　被搔到嗨點竟然秒變唐老鴨！
先來看看這段影片～


@jandbsmommyYeah! What he said! Haha! ##fyp ##cats ##funny♬ original sound – jandbsmommy

其實有不少貓咪抓到這裡都會有類似的反應，只是巴克利的表情與叫聲太奇特，主人蒂芬妮Tiffani表示沒想到幫牠搔癢的影片竟然吸引一百萬人次的喜愛，特別再拍了一段影片感謝大家，仔細一聽巴克利被抓癢時的叫聲真的跟平常喵喵叫不太一樣，看來巴克利是真的很享受被抓抓的服務啊！（編輯：陳珮瑜）


@jandbsmommyBarkley says thank you for the 1 million likes! ##fyp ##cat ##talkinganimals ##viral♬ original sound – jandbsmommy

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