圓臉虎斑貓愛抓癢癢　被搔到嗨點竟然秒變唐老鴨！

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胖胖又有一張大餅臉的巴克利平時算是一隻安靜的貓咪，不過牠很喜歡向主人討摸摸，日前主人上傳一段替牠抓癢的影片，平常都是「喵～喵～」叫的牠，竟然在奴才幫牠搔到尾巴前端最有感的嗨點時，竟然變成「唐老鴨」，舔著舌頭不停發出低沉的「ㄌㄩㄝ～ㄌㄩㄝ～ㄌㄩㄝ～」的聲音，似乎很享受又有一點不知道該怎麼辦的感覺！
先來看看這段影片～
@jandbsmommyYeah! What he said! Haha! ##fyp ##cats ##funny♬ original sound – jandbsmommy
其實有不少貓咪抓到這裡都會有類似的反應，只是巴克利的表情與叫聲太奇特，主人蒂芬妮Tiffani表示沒想到幫牠搔癢的影片竟然吸引一百萬人次的喜愛，特別再拍了一段影片感謝大家，仔細一聽巴克利被抓癢時的叫聲真的跟平常喵喵叫不太一樣，看來巴克利是真的很享受被抓抓的服務啊！（編輯：陳珮瑜）
@jandbsmommyBarkley says thank you for the 1 million likes! ##fyp ##cat ##talkinganimals ##viral♬ original sound – jandbsmommy