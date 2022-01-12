影／大門沒關浪貓「當自己家」　跟柴柴變好友：收編我嘛！

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范先生在3個月前就發現這隻浪橘出現在自家附近，由於牠警戒心高不親人，所以他並沒有多做留意，直到上個月橘貓自己跑到家門口喵喵叫，剛好范先生家裡有飼養兩隻貓咪，因此他開始在車庫留飼料以及清水餵牠，橘貓就開始把車庫當家。某一天因為屋子的大門沒關，家中7個月大的狗狗「旺柴」跑到外面去尿尿，橘貓竟然自己跑來找牠玩，由於旺柴很喜歡貓咪，但是家中兩隻貓完全不理牠，當牠發現「同色系」貓咪主動找上門時非常高興，因此旺柴很喜歡橘貓，而且橘貓也常常上門找牠，兩隻毛孩就這麼成為超級好麻吉！
橘貓不僅天天到門口找旺柴，還會趁門沒關時當自己家直接進屋找好友，更會在旺柴出門散步時一路跟隨，而旺柴每次看見橘橘都會努力「吸貓」，想知道牠去了哪裡玩。范先生將橘貓與旺柴的互動影片分享在「貓咪也瘋狂俱樂部」粉絲團後，立刻有大批網友留言：「反正顏色一樣，剛好送作堆啦」、「貓咪怎麼這麼不怕狗啊？感覺已經偷來暗去很久了」、「貓與狗感情這麼好，不收沒道理」、「你家柴柴已經決定收編了」、「注定要成為一家人」而范先生也笑說媽媽已經叫橘貓「3尾」，每次牠來都會中獎，是一隻招財貓，目前他與家人已經在努力「誘拐」牠進門，希望很快就能收編牠，讓牠名正言順能跟旺柴「在一起」，現在快來看看這一對跨種族好友的影片吧！（編輯：陳珮瑜）