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鄰居橘貓每天溜進家門陪睡整晚　男子：其實我才是寵物！

從此之後，Tigger都會來約翰家一起睡搞搞。（圖／John Sanders）
從此之後，Tigger都會來約翰家一起睡搞搞。（圖／John Sanders）

李家慧

2022-01-14 16:17:50｜2022-01-14 16:18:15

這橘貓的貓生過得也太逍遙自在！國外一對情侶約翰和亞莉克絲只要人在家，都習慣讓家門開開，不過6個月前卻來了個可愛的「不速之客」，而且還從此愛上他們家，天天來報到！ 

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當時他們倆人正在家裡非常放鬆，橘貓Tigger不知何時就這樣從門口出現，約翰說：「牠就這樣走進來，然後當自己家一樣。」他們從項圈得知牠的名字，也才知道牠家就在附近，趕緊將Tigger送回去和家人團圓。然而Tigger卻另有自己的計劃！ 


橘貓Tigger才來約翰家第一天，就完全當自己家在閒晃。（圖／John Sanders）
橘貓Tigger才來約翰家第一天，就完全當自己家在閒晃。（圖／John Sanders）
約翰說：「隔天牠又出現了，而且牠從此之後每天都來！」從此之後Tigger每天至少會來訪兩次，而且常常晚上就寢時間一到就和約翰一起呼呼大睡，根本就把這裡當家啦！約翰對Tigger的每日行程如數家珍：「牠自己訂的時間表是這樣的，大約晚上9點到11點間牠會過來，然後在這裡睡整晚。接下來亞莉克絲會在早上要出門時也讓牠出去，雖然我們家正在居家防疫期間，牠仍會在12點到2點，或是4點到6點時回來。」 


從此之後，Tigger都會來約翰家一起睡搞搞。（圖／John Sanders）
從此之後，Tigger都會來約翰家一起睡搞搞。（圖／John Sanders）
也會抱抱撒嬌，或是陪著約翰渡過悠閒時光。（圖／John Sanders）
也會抱抱撒嬌，或是陪著約翰渡過悠閒時光。（圖／John Sanders）
雖然一開始他們也想讓Tigger回家過夜，但卻無法阻止牠堅持要留下來的決心，最後也就索性放棄。有時候當大門關起來，他們還會聽到Tigger在外頭喵喵叫要求開門呢！ 




還好Tigger的主人並不介意，也很感謝約翰和亞莉克絲幫忙照顧牠。約翰打趣表示：「其實我們是Tigger的寵物啦！」雖然約翰仍然不懂為何Tigger會選擇自主走進他們家，但這些日子以來的相處，他和亞莉克絲也已經習慣有Tigger在一起的生活了。對他們來說，牠早已是家中的一份子，在他們心中擁有非常重要的地位。（編輯：李家慧） 


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