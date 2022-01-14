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小奶獅想現威嚴　下秒蹦出「嗷嗷～」萌音網笑：破功啦！

小獅子一吼叫秒破功（圖／翻攝自Tik Tok@blendbrifkani）
小獅子一吼叫秒破功（圖／翻攝自Tik Tok@blendbrifkani）

陳珮瑜

2022-01-14 17:31:52

這叫聲太奶萌！一頭小母獅日前被拍到想學大獅子吼叫的畫面，看牠認真地對著鏡頭表現「獅吼功」，表情與氣勢相當有模有樣，但是一聽聲音卻讓許多網友笑噴：「破功了啦！」

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小奶獅想現威嚴　下秒蹦出「嗷嗷～」萌音網笑：破功啦！
小奶獅想現威嚴　下秒蹦出「嗷嗷～」萌音網笑：破功啦！
這隻名叫「克麗歐佩特拉Cleopatra」的小獅子是由伊拉克庫爾德美國合作組織（The Kurdish American Cooperation Organization）所撫養的獅子寶寶，雖然牠年紀小但是看起來頗有大貓的氣勢，日前牠趴在屋內的沙發椅背上，對著鏡頭似乎「有話要說」，學起大獅子展現獅吼功，不停地張嘴大聲叫，表情看起來氣勢十足，但有趣的是克麗歐佩特拉的叫聲竟然是「嗷～嗷～嗷～」的呆萌奶娃音，讓牠的想要豎立的威嚴形象頓時掉漆，笑翻所有人！


小奶獅想現威嚴　下秒蹦出「嗷嗷～」萌音網笑：破功啦！
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小奶獅想現威嚴　下秒蹦出「嗷嗷～」萌音網笑：破功啦！
小奶獅想現威嚴　下秒蹦出「嗷嗷～」萌音網笑：破功啦！
先來看看這段影片：


@blendbrifkaniCleopatra🦁👸💕 ##foryou ##fyp ##foryoupage ##viral ##funny ##fun ##duhok ##erbil ##zakho ##baghdad ##mosul ##kurdistan ##challenge ##kurdi ##iraq♬ original sound – blendbrifkani


其實小母獅「克麗歐佩特拉」是取自於埃及豔后的名字，組織表示希望牠長大後變成一頭既有女王威嚴又漂亮的母獅，只是目前牠的奶娃音實在太可愛，或許還需要多練習才能駕輕就熟。不過獅子畢竟不適合與人類居住，而且充滿野性，希望克麗歐佩特拉能健康快樂地長大，並且盡快學習如何獨立生存，有一天能回歸到大自然的家，才能真正展現獅子該有的威嚴！（編輯：陳珮瑜）


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