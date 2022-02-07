橘貓兄弟好感情　表情動作經常同步網笑：加倍可愛！

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住在芝加哥的一對夫妻原本想要領養一隻小貓，但是當收容所得知他們可能願意多領養一隻貓咪時，聯繫了位在伊利諾州的一間動物救援組織Hoopeston Animal Rescue Team，他們傳來一對橘貓兄弟「波帝Bodhi」與「奈斯特Nestor」的照片後，夫妻倆馬上愛上牠們，決定要將牠們一起領養回家，於是波帝與奈斯特就這樣搭車跨州來到了新家。原本這對夫妻擔心橘貓兄弟剛到新環境不太適應，沒想到他們非常好運，遇到了一對甜蜜的貓咪，橘色的波帝是個「小媽寶」，總是會自動翻肚找人摸摸或抱抱，而奶油色的奈斯特比較獨立，不過也會在把拔下班回家時給他愛的抱抱，或是在求關注時找人拍拍，而且兩隻貓咪都一樣外向又好奇，不僅像狗狗一樣會回應自己的名字，還經常做出一樣的動作與表情，讓夫妻直誇這對橘兄弟簡直是可愛到不行！
波帝與奈斯特的把拔馬麻還特別開設IG帳號紀錄橘兄弟的日常生活，不少網友看了牠們的照片都表示：「這對橘貓兄弟真的好可愛」、「從小就在一起感情果然不一般」、「動作跟表情都好像」、「加倍的療癒」，現在來看一段牠們的影片吧！（編輯：陳珮瑜）
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