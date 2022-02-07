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夫妻到餐廳吃飯　遇浪橘趴門前緊盯求關注：帶我回家吧！

夫妻到餐廳用餐遇見一隻浪貓求收編（圖／Madeline Ohara）
夫妻到餐廳用餐遇見一隻浪貓求收編（圖／Madeline Ohara）

陳珮瑜

2022-02-07 17:18:56｜2022-02-07 17:21:18

這份幸福來得好突然！國外一名婦女與先生外出用餐時，遇見一隻橘貓浪浪走向他們，沒想到當他們進餐廳吃飯時，橘貓直接趴在玻璃門前緊盯著夫妻，由於無法拒絕牠的眼神，兩人只好帶牠回家，沒想到竟是遇見一大驚喜！

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一年半前史黛西Stacey與先生準備上街用晚餐，正當他們走向餐廳時，一隻橘貓突然半路攔截想要引起兩人的注意，史黛西很喜歡小動物，於是蹲下來摸摸牠，沒想到橘貓立刻跳上她的懷裡堅持被摸摸與抱抱，史黛西覺得牠很有趣與牠玩了一下後，隨即進入餐廳用餐。她詢問餐廳員工得知橘貓已經在附近流浪一段時間，而當史黛西不經意看向門口時，驚見橘貓竟然站立趴在大門玻璃窗前，緊緊盯著他們看，眼神流露出一股渴望，由於當天氣溫相當寒冷，加上知道浪橘的狀況後，史黛西無法拒絕牠的表情，立刻找了一條毛巾將牠「打包」回家！


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史黛西後來在餐廳附近貼上走失貓公告，也檢查橘貓身上是否有晶片，但是都沒有人出面認領，史黛西認為這是一個徵兆，橘貓注定要來她家，便為牠取名「幸運Lucky」，正式收編牠成為家裡一員！得知獲救的幸運從此之後每天黏著史黛西，早晨用毛毛手輕輕呼喚她起床，並且無時無刻都要她擁抱，女兒瑪德琳Madeline Ohara笑說：「牠非常愛我母親，走到哪裡都跟緊緊，而且在她做早餐時也要她抱著，真的是太可愛了！」現在幸運已經變成黏人的「無尾熊」，每天甜蜜地巴著史黛西，與她成為密不可分的伴侶，而且瑪德琳也表示：「幸運是有史以來最甜蜜的男孩，我們全家人都超愛牠，無法想像沒有牠的生活！」現在快來看看「大寶貝」幸運陪馬麻煮飯的影片，簡直太放閃啦！（編輯：陳珮瑜）



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